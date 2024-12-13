Criador de Vídeos de Demonstração de Aplicativos: Crie Demos de Produtos Envolventes Rápido

Crie rapidamente vídeos profissionais de demonstração de aplicativos móveis com um editor de arrastar e soltar e aumente as vendas usando modelos & cenas envolventes.

Crie um vídeo dinâmico de demonstração de aplicativo móvel de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como o aplicativo simplifica as operações diárias com gravações de tela rápidas e limpas e uma trilha sonora moderna e animada. Enfatize a facilidade de criação usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar uma apresentação concisa e impactante.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 60 segundos para novos usuários do aplicativo, guiando-os por um recurso principal com um tom calmo e instrutivo e texto claro na tela. O estilo visual deve ser limpo e profissional, aproveitando as Legendas e o suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para um tutorial polido e fácil de seguir.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de demonstração de produto de 45 segundos otimizado para compartilhamento em redes sociais, voltado para equipes de marketing em busca de resultados rápidos. Utilize cores vibrantes, transições modernas e música de fundo popular para destacar os recursos mais atraentes do aplicativo, tudo construído facilmente usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen e otimizado com redimensionamento & exportação de Proporção de aspecto.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo polido de demonstração de aplicativo de 30 segundos destacando uma proposta de venda única para potenciais investidores, apresentando um avatar AI profissional entregando uma narração concisa e autoritária. O estilo visual deve ser elegante com música de fundo sutil, mostrando como a geração de Narração da HeyGen pode elevar a apresentação do aplicativo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Demonstração de Aplicativos

Crie facilmente vídeos de demonstração de aplicativos móveis envolventes para mostrar os recursos do seu produto e aumentar o engajamento dos usuários com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados especificamente para demonstrações de aplicativos móveis para iniciar rapidamente seu projeto.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Adicione as gravações de tela do seu aplicativo e melhore-as com branding personalizado, narrações AI e animações dinâmicas para destacar os principais recursos.
3
Step 3
Aplique Melhorias
Aplique música de fundo envolvente e gere automaticamente legendas precisas para tornar seu vídeo de demonstração de aplicativo acessível e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte seu vídeo de demonstração de aplicativo finalizado em formato MP4 de alta resolução, otimizado para várias plataformas, e compartilhe-o diretamente nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Integração e Tutoriais de Aplicativos

.

Melhore a retenção e compreensão dos usuários criando tutoriais em vídeo dinâmicos e envolventes para integração de aplicativos e explicações de recursos.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de demonstração de aplicativos móveis atraentes?

A HeyGen permite que você produza facilmente vídeos profissionais de demonstração de aplicativos móveis usando avatares AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Utilize nossos modelos de vídeo personalizáveis e editor de arrastar e soltar para mostrar efetivamente os recursos do seu aplicativo.

Quais recursos de AI a HeyGen oferece para criação de vídeos de produtos?

A HeyGen utiliza AI avançada para narrações AI realistas e geração de texto-para-vídeo, simplificando a criação de vídeos de demonstração de produtos envolventes. Isso permite que você explique recursos complexos de forma clara e eficiente.

A HeyGen suporta branding personalizado para vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus vídeos explicativos. Isso garante que seus vídeos de demonstração de produtos estejam perfeitamente alinhados com seus esforços de marketing e vendas.

Posso compartilhar facilmente vídeos de demonstração de produtos da HeyGen nas redes sociais?

Absolutamente. A HeyGen suporta a exportação de seus vídeos de demonstração de produtos em MP4 de alta resolução, tornando-os prontos para compartilhamento instantâneo nas redes sociais. Você também pode adicionar legendas e música de fundo para otimizá-los para plataformas como o YouTube.

