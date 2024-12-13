Criador de Vídeos por API para Escala de Conteúdo Automatizado

Eleve seus fluxos de trabalho automatizados e Escale Sua Criação de Vídeos usando nossa avançada funcionalidade de Texto para Vídeo a partir de script.

Crie um vídeo conciso de 1 minuto voltado para novos desenvolvedores, oferecendo uma rápida introdução à nossa API de criação de vídeos. O estilo visual deve ser elegante e minimalista, utilizando trechos de código animados e maquetes de interface limpa, acompanhados por uma narração profissional e articulada. Este vídeo deve destacar a facilidade de integração e demonstrar como a capacidade de geração de narração do HeyGen pode rapidamente criar instruções de áudio claras para o uso da API, tornando a documentação técnica complexa acessível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo promocional dinâmico de 1,5 minuto direcionado a gerentes de marketing e proprietários de produtos, mostrando o poder da automação de vídeos para campanhas personalizadas. O estilo visual e de áudio deve ser energético e moderno, utilizando cores vibrantes e edição rápida para transmitir eficiência. A narrativa explicará como um criador de vídeos por API pode reduzir drasticamente o tempo de criação de conteúdo, enfatizando o recurso de templates e cenas do HeyGen para gerar rapidamente diversas variações de vídeo para testes A/B e engajamento de público segmentado.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo claro e instrutivo de 2 minutos projetado para redatores técnicos e treinadores, ilustrando como transformar documentação extensa em tutoriais em vídeo envolventes usando uma API de texto para vídeo. O estilo visual deve ser calmo e explicativo, apresentando capturas de tela passo a passo e sobreposições gráficas para enfatizar pontos-chave, complementados por uma narração amigável e didática. Crucialmente, o vídeo deve demonstrar como as legendas automáticas do HeyGen garantem acessibilidade e compreensão para um público global, simplificando conceitos complexos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo sofisticado de 1,5 minuto voltado para arquitetos empresariais e CTOs, detalhando as vantagens estratégicas da integração de vídeos para Escalar Sua Criação de Vídeos em grandes organizações. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e visionário, empregando visualizações de dados, animações sutis e uma voz autoritária, mas inspiradora. Apresente os avatares avançados de AI do HeyGen para transmitir de forma convincente informações complexas sobre integração de sistemas e segurança, projetando inovação e confiabilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos por API

Aproveite nossa poderosa API para criar e personalizar vídeos programaticamente em escala, integrando-se perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes para geração automatizada de conteúdo.

1
Step 1
Integre Seus Sistemas
Comece conectando suas aplicações ou plataformas à nossa robusta API de Vídeo usando documentação abrangente, permitindo uma integração de vídeo suave para desenvolvedores.
2
Step 2
Forneça Seu Conteúdo
Insira seus dados brutos ou script diretamente na API, utilizando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de script para transformar automaticamente suas fontes de dados em cenas de vídeo dinâmicas.
3
Step 3
Personalize Seu Design
Aplique estilos visuais e branding selecionando entre templates pré-desenhados ou defina controles de Branding personalizados (logo, cores) para garantir que seus vídeos correspondam à identidade da sua marca.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Acione o processo de renderização de vídeo, e a API gerará e entregará automaticamente seu vídeo de alta qualidade, completo com opções para redimensionamento de proporção e exportações, simplificando a automação de vídeos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme programaticamente dados de clientes em depoimentos em vídeo convincentes, automatizando a geração de conteúdo para narrativas impactantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a API de Vídeo do HeyGen pode otimizar minha produção de conteúdo?

A API de Vídeo do HeyGen capacita os desenvolvedores a integrar capacidades avançadas de criação de vídeos diretamente em suas aplicações. Isso permite fluxos de trabalho automatizados para gerar conteúdo de vídeo de alta qualidade de forma eficiente, reduzindo significativamente o esforço manual.

Quais integrações são suportadas pelo HeyGen para automação de vídeos?

O HeyGen oferece opções abrangentes de integração de vídeos, permitindo que as empresas conectem suas fontes de dados para alimentar a automação dinâmica de vídeos. Nossa API flexível de edição de vídeos facilita soluções personalizadas para uma ampla gama de plataformas, suportando as necessidades de Escalar Sua Criação de Vídeos.

A API de texto para vídeo do HeyGen pode criar vídeos a partir de dados diversos?

Sim, a poderosa API de texto para vídeo do HeyGen permite a conversão de várias fontes de dados baseadas em texto em vídeos envolventes. Essa capacidade é ideal para gerar conteúdo personalizado em escala, aproveitando a tecnologia da Plataforma de Criação de Vídeos por AI para manter a qualidade.

Como os desenvolvedores utilizam o HeyGen para aplicações de vídeo personalizadas?

Os desenvolvedores podem aproveitar a extensa documentação e a API de Vídeo do HeyGen para construir aplicações personalizadas que requerem automação dinâmica de vídeos. Isso inclui a utilização de templates ou a integração com fontes de dados existentes para criar vídeos únicos para Mídias Sociais ou negócios.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo