Domine a Conformidade com AML com Vídeos de Treinamento sobre Lavagem de Dinheiro

Aumente a conformidade com AML para seus funcionários com vídeos de microaprendizado envolventes, criados facilmente usando a eficiente funcionalidade de Texto para vídeo da HeyGen.

424/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de treinamento de 60 segundos baseado em cenários para a equipe de linha de frente bancária, demonstrando vividamente como identificar e relatar efetivamente atividades suspeitas. O estilo visual e de áudio será realista e sutilmente suspense, empregando a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para narrar uma tentativa comum de lavagem de dinheiro, garantindo assim que a equipe compreenda seu papel crucial na prevenção de crimes financeiros.
Prompt de Exemplo 2
Oficiais de conformidade e alta administração precisam de um vídeo conciso de 30 segundos que destaque efetivamente os requisitos regulatórios em evolução para a conformidade com AML. Este vídeo explicativo exige um estilo visual profissional e orientado por dados, completo com infográficos claros, apoiado por uma voz autoritária e legendas da HeyGen para reforçar termos legais complexos e prazos cruciais.
Prompt de Exemplo 3
Para engajar funcionários gerais em setores vulneráveis à lavagem de dinheiro, um vídeo de aprendizado baseado em histórias de 90 segundos deve ser produzido, ilustrando dramaticamente as consequências reais de não detectar crimes financeiros. Este vídeo empregará um estilo visual de mini-drama envolvente com personagens relacionáveis e música de fundo impactante, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para construir uma narrativa imersiva que enfatiza a importância da vigilância.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento sobre Lavagem de Dinheiro

Crie sem esforço vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro (AML) profissionais e envolventes para educar seus funcionários sobre prevenção de crimes financeiros e conformidade regulatória.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Desenvolva conteúdo claro e conciso cobrindo tópicos essenciais de conformidade com AML, como crimes financeiros e requisitos regulatórios. Use a funcionalidade de Texto para vídeo da HeyGen para converter seu texto em vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Visuais Envolventes
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para visualizar conceitos complexos, como Conheça Seu Cliente (KYC) e atividades suspeitas, aprimorando seus vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Incorpore os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência em todos os materiais de treinamento de conformidade, garantindo uma aparência profissional.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Ampla
Finalize seus vídeos curtos adicionando legendas para acessibilidade. Exporte seus vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro para um treinamento online contínuo em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre Cenários Complexos de AML com Narrativas

.

Use narrativas de vídeo com IA para explicar vividamente conceitos desafiadores de AML e atividades suspeitas, melhorando a compreensão e a aplicação prática.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro?

A HeyGen permite a criação rápida de vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, tornando seu treinamento de conformidade mais econômico e melhorando a experiência geral de aprendizado para os funcionários.

Podemos personalizar o conteúdo de treinamento de conformidade com AML com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite extensas personalizações de cursos para treinamento de conformidade com AML, incorporando requisitos regulatórios específicos e cenários. Você pode facilmente criar módulos de microaprendizado ou vídeos curtos de aprendizado baseado em histórias com sua marca e legendas geradas por IA.

Qual é a eficiência de produzir treinamento AML com a HeyGen?

A HeyGen acelera drasticamente a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade sobre AML e prevenção de crimes financeiros para funcionários. Nossa plataforma de texto para vídeo e avatares de IA permitem a criação eficiente de vídeos curtos sem filmagem tradicional, otimizando seus materiais de treinamento.

Como a HeyGen apoia conceitos-chave de AML como KYC e atividades suspeitas?

A HeyGen ajuda você a criar vídeos claros e concisos que explicam conceitos críticos de AML, como Conheça Seu Cliente (KYC), due diligence e reconhecimento de atividades suspeitas. Isso garante que seu treinamento para funcionários aborde efetivamente os requisitos regulatórios para prevenir crimes financeiros.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo