Domine a Conformidade com AML com Vídeos de Treinamento sobre Lavagem de Dinheiro
Aumente a conformidade com AML para seus funcionários com vídeos de microaprendizado envolventes, criados facilmente usando a eficiente funcionalidade de Texto para vídeo da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
É necessário um vídeo de treinamento de 60 segundos baseado em cenários para a equipe de linha de frente bancária, demonstrando vividamente como identificar e relatar efetivamente atividades suspeitas. O estilo visual e de áudio será realista e sutilmente suspense, empregando a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen para narrar uma tentativa comum de lavagem de dinheiro, garantindo assim que a equipe compreenda seu papel crucial na prevenção de crimes financeiros.
Oficiais de conformidade e alta administração precisam de um vídeo conciso de 30 segundos que destaque efetivamente os requisitos regulatórios em evolução para a conformidade com AML. Este vídeo explicativo exige um estilo visual profissional e orientado por dados, completo com infográficos claros, apoiado por uma voz autoritária e legendas da HeyGen para reforçar termos legais complexos e prazos cruciais.
Para engajar funcionários gerais em setores vulneráveis à lavagem de dinheiro, um vídeo de aprendizado baseado em histórias de 90 segundos deve ser produzido, ilustrando dramaticamente as consequências reais de não detectar crimes financeiros. Este vídeo empregará um estilo visual de mini-drama envolvente com personagens relacionáveis e música de fundo impactante, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para construir uma narrativa imersiva que enfatiza a importância da vigilância.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escale o Treinamento Global de Conformidade com AML.
Desenvolva rapidamente cursos online extensivos sobre AML, alcançando todos os funcionários globalmente para garantir ampla compreensão e conformidade regulatória.
Aumente o Engajamento e a Retenção no Treinamento AML.
Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento sobre tópicos e procedimentos críticos de conformidade com AML.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro?
A HeyGen permite a criação rápida de vídeos de treinamento sobre lavagem de dinheiro envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo, tornando seu treinamento de conformidade mais econômico e melhorando a experiência geral de aprendizado para os funcionários.
Podemos personalizar o conteúdo de treinamento de conformidade com AML com a HeyGen?
Sim, a HeyGen permite extensas personalizações de cursos para treinamento de conformidade com AML, incorporando requisitos regulatórios específicos e cenários. Você pode facilmente criar módulos de microaprendizado ou vídeos curtos de aprendizado baseado em histórias com sua marca e legendas geradas por IA.
Qual é a eficiência de produzir treinamento AML com a HeyGen?
A HeyGen acelera drasticamente a produção de vídeos de treinamento de alta qualidade sobre AML e prevenção de crimes financeiros para funcionários. Nossa plataforma de texto para vídeo e avatares de IA permitem a criação eficiente de vídeos curtos sem filmagem tradicional, otimizando seus materiais de treinamento.
Como a HeyGen apoia conceitos-chave de AML como KYC e atividades suspeitas?
A HeyGen ajuda você a criar vídeos claros e concisos que explicam conceitos críticos de AML, como Conheça Seu Cliente (KYC), due diligence e reconhecimento de atividades suspeitas. Isso garante que seu treinamento para funcionários aborde efetivamente os requisitos regulatórios para prevenir crimes financeiros.