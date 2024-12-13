Para profissionais de Aprendizado & Desenvolvimento, é necessário um vídeo explicativo envolvente de 1 minuto para demonstrar como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo impulsionado por IA para treinamento em AML. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com animações limpas e avatares de IA profissionais ilustrando o processo do roteiro ao vídeo finalizado, complementado por uma narração clara e autoritária de IA. Este vídeo destacará a eficiência e a facilidade de usar os modelos de vídeo personalizáveis do HeyGen para produzir materiais de treinamento de alta qualidade rapidamente.

