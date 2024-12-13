Vídeos de Treinamento Antiassédio: Garanta a Conformidade Facilmente

Eleve seu treinamento de prevenção de assédio. Produza vídeos de conformidade envolventes com avatares de IA e garanta facilmente um programa de treinamento de funcionários profissional.

487/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos, especificamente para gerentes e líderes de equipe, detalhando os procedimentos adequados para relatar e lidar com incidentes, crucial para um treinamento eficaz de Prevenção de Assédio Sexual. O estilo visual deve ser informativo e direto, usando texto claro na tela e cenários relacionáveis construídos a partir de suas capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Garanta que o áudio seja autoritário, mas acessível, complementado por legendas visíveis para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de funcionários envolvente de 75 segundos para todos os colaboradores, focando na intervenção de espectadores e promovendo uma cultura positiva e inclusiva como um componente chave do treinamento de conformidade. A estética visual deve ser moderna e empoderadora, empregando Modelos e cenas dinâmicas da biblioteca de mídia/suporte de estoque para ilustrar ações positivas e seu impacto. Uma trilha sonora inspiradora e uma narração amigável irão reforçar a mensagem de responsabilidade coletiva.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo resumo impactante de 30 segundos para uma rápida atualização, destilando os princípios fundamentais do treinamento de prevenção em ações práticas para promover um ambiente de trabalho respeitoso. A apresentação visual deve ser limpa e impactante, utilizando texto animado e gráficos simples que podem ser facilmente adaptados usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas. Uma geração de narração confiante e profissional deve transmitir as mensagens-chave de forma sucinta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento Antiassédio

Produza rapidamente vídeos de treinamento antiassédio profissionais e em conformidade com IA, garantindo que seus funcionários recebam educação crucial de forma eficaz e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece redigindo ou importando seu conteúdo de treinamento antiassédio. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar automaticamente seu material escrito em vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione entre uma ampla gama de "avatares de IA" para representar seu apresentador. Isso traz uma face profissional e consistente para seu Treinamento de Prevenção de Assédio Sexual, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Branding e Melhorias
Personalize seu vídeo com os "Controles de Branding (logo, cores)" da sua empresa para garantir consistência. Adicione legendas e utilize modelos para um vídeo de treinamento no local de trabalho polido e profissional.
4
Step 4
Exporte e Distribua para Conformidade
Uma vez finalizado, "Exporte" seu vídeo antiassédio em vários formatos. Distribua facilmente seu treinamento de conformidade por toda a sua organização e mantenha um registro de conclusão.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos de Conformidade

.

Transforme políticas de antiassédio complexas e requisitos legais em lições de vídeo claras e fáceis de entender, melhorando a compreensão para todos os níveis de treinamento de funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de treinamento antiassédio?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de treinamento antiassédio envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Você pode facilmente gerar conteúdo de treinamento de funcionários profissional com narrações realistas e modelos personalizáveis, garantindo que suas mensagens de prevenção de assédio sejam claras e impactantes.

O que torna o HeyGen ideal para treinamento de conformidade no local de trabalho?

O HeyGen simplifica a criação de treinamento de conformidade no local de trabalho convertendo roteiros em programas de vídeo dinâmicos com avatares de IA. Isso permite a produção rápida de materiais de treinamento de prevenção consistentes, completos com legendas e controles de marca, economizando tempo e recursos significativos.

O HeyGen pode ajudar a produzir treinamento profissional de prevenção de assédio sexual?

Absolutamente, o HeyGen é perfeito para desenvolver vídeos de treinamento de Prevenção de Assédio Sexual de alta qualidade. Aproveite os avatares de IA e as capacidades de texto-para-vídeo do HeyGen para criar conteúdo de treinamento de funcionários atraente, garantindo que seus vídeos e áudios sejam profissionais e mantenham a consistência da marca através de branding personalizado.

Como o HeyGen apoia iniciativas abrangentes de treinamento de funcionários?

O HeyGen apoia iniciativas abrangentes de treinamento de funcionários permitindo que você produza facilmente uma ampla gama de vídeos de treinamento, desde prevenção geral de assédio até módulos específicos de conformidade. Com o HeyGen, você pode gerar rapidamente programas de vídeo de alta qualidade, incluindo geração de narração e legendas, adaptáveis para várias necessidades de programas de treinamento em vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo