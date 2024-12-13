Criador de Vídeos de Treinamento Anti-Assédio: Rápido e Eficaz

Produza rapidamente vídeos de treinamento personalizados para conformidade legal usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de treinamento anti-assédio de 45 segundos, acolhedor e profissional, para novos contratados. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável explicando o compromisso da empresa com um ambiente de trabalho respeitoso, utilizando os avatares de IA da HeyGen e a geração de narração para uma introdução clara e envolvente aos vídeos de treinamento anti-assédio.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo envolvente de 60 segundos, baseado em cenários, para todos os funcionários, projetado como uma atualização sobre o treinamento de assédio no local de trabalho. O estilo visual e de áudio deve ser ilustrativo e claro, detalhando uma interação comum no local de trabalho e respostas apropriadas, facilmente gerado a partir do seu roteiro usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen com legendas essenciais.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos, direto e autoritário, para gerentes e líderes de equipe. Esta peça informativa deve delinear claramente suas responsabilidades em relação à Conformidade Legal e à política de prevenção de assédio da empresa, aproveitando os Modelos e cenas profissionais da HeyGen e o suporte diversificado da biblioteca de Mídia/estoque para criar uma mensagem impactante.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo inclusivo e acessível de 75 segundos para equipes remotas, abordando o anti-assédio em ambientes virtuais. O estilo visual e de áudio moderno deve garantir clareza em vários dispositivos, destacando a importância da criação de conteúdo eficiente para equipes distribuídas. Assegure um amplo alcance utilizando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen e legendas abrangentes.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento Anti-Assédio

Crie vídeos de treinamento anti-assédio profissionais e legalmente compatíveis de forma eficiente com avatares de IA, modelos personalizáveis e integrações perfeitas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro ou Selecione um Modelo
Comece inserindo seu roteiro de vídeo personalizado ou escolha a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo de treinamento. Este poderoso criador de vídeos de treinamento anti-assédio permite a criação eficiente de conteúdo aproveitando as capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Apresentadores de IA e Personalize
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para transmitir sua mensagem, criando tutoriais envolventes. Aplique as cores e o logotipo da sua marca usando controles de branding para garantir que seus vídeos de treinamento personalizados se alinhem com a identidade da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Visuais e Melhore a Acessibilidade
Melhore seus vídeos de treinamento anti-assédio com clipes de vídeo baseados em cenários, mídia de estoque e geração de narração profissional. Assegure conformidade legal e inclusão adicionando legendas automáticas ao seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte e Integre com LMS
Finalize seus vídeos de treinamento anti-assédio profissionais exportando-os em vários formatos de proporção. Integre facilmente seu conteúdo de treinamento de RH finalizado com seu LMS existente usando integrações robustas de LMS para distribuição perfeita aos funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Legais Complexos

Use a IA para simplificar políticas anti-assédio complexas e requisitos de conformidade legal em formatos de vídeo claros, compreensíveis e acessíveis.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento anti-assédio?

A HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos de treinamento anti-assédio profissionais usando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo. Esta criação de conteúdo eficiente simplifica seus esforços de treinamento de RH, tornando tópicos complexos acessíveis e envolventes para todos os funcionários.

A HeyGen pode personalizar o conteúdo de treinamento anti-assédio para refletir a marca da minha organização?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding abrangentes para garantir que seus vídeos de treinamento personalizados se alinhem perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode integrar seu logotipo, cores específicas e usar vários modelos de vídeo de treinamento para criar um treinamento anti-assédio profissional e com a marca.

O que torna a HeyGen eficaz para o treinamento de assédio no local de trabalho baseado em cenários?

A HeyGen se destaca na criação de conteúdo de vídeo envolvente, baseado em cenários, com apresentadores de IA realistas que falam diretamente do seu roteiro de vídeo. Esta abordagem permite que você desenvolva situações convincentes para o treinamento de assédio no local de trabalho, garantindo uma experiência de aprendizado memorável e impactante para os funcionários.

Como a HeyGen pode apoiar a conformidade legal na educação sobre política de prevenção de assédio?

A HeyGen permite a produção de vídeos de treinamento consistentes e de alta qualidade, cruciais para a conformidade legal na educação sobre política de prevenção de assédio. Com recursos como geração de narração clara e legendas automáticas, a HeyGen garante que sua mensagem seja comunicada de forma eficaz e acessível, fortalecendo suas iniciativas de segurança no local de trabalho.

