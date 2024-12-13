A HeyGen permite a produção de vídeos de treinamento consistentes e de alta qualidade, cruciais para a conformidade legal na educação sobre política de prevenção de assédio. Com recursos como geração de narração clara e legendas automáticas, a HeyGen garante que sua mensagem seja comunicada de forma eficaz e acessível, fortalecendo suas iniciativas de segurança no local de trabalho.