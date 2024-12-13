A HeyGen simplifica a criação de treinamentos envolventes sobre assédio no local de trabalho, liberando tempo valioso para os gerentes de treinamento e melhorando a experiência geral de aprendizado para os funcionários. Ao oferecer treinamentos online atraentes e acessíveis, a HeyGen ajuda a cultivar um ambiente respeitoso, crucial para a retenção de funcionários e um local de trabalho seguro e positivo.