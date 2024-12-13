Gerador de Anti-Assédio: Crie Treinamentos Envolventes
Simplifique o treinamento de funcionários e garanta conformidade legal com nosso gerador de anti-assédio, criando vídeos envolventes facilmente com avatares de IA.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos para novos funcionários, focando em promover uma cultura de trabalho mais segura. O estilo visual deve ser amigável e acessível, com diversos avatares de IA representando vários cenários de trabalho, acompanhados por um tom de áudio caloroso e encorajador. Utilize os avatares de IA do HeyGen para dar vida a esses cenários de forma fácil.
Produza um vídeo autoritativo de 90 segundos para proprietários de empresas e departamentos jurídicos, destacando a importância da conformidade legal no treinamento sobre assédio no local de trabalho. O estilo visual precisa ser sério e factual, incorporando gráficos informativos e uma narração clara e precisa, usando os Modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação estruturada.
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos voltado para gerentes, oferecendo dicas rápidas para treinamento eficaz de funcionários e conscientização sobre políticas de anti-assédio. O estilo visual deve ser ilustrativo e impactante, com uma voz confiante e energética, garantindo clareza através das Legendas automáticas do HeyGen.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Módulos de Treinamento Abrangentes.
Desenvolva e escale facilmente cursos de anti-assédio para alcançar todos os funcionários globalmente, garantindo treinamento consistente.
Aumente o Engajamento no Treinamento.
Utilize vídeos e avatares impulsionados por IA para tornar o treinamento anti-assédio mais interativo e memorável para os funcionários.
Como o HeyGen funciona como um Gerador de Treinamento Anti-Assédio para empresas?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho, convertendo seus roteiros em conteúdo profissional impulsionado por IA. Essa abordagem inovadora ajuda a garantir conformidade legal e promove um ambiente de trabalho mais seguro para todos os funcionários.
Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos personalizados de treinamento para prevenção de assédio?
O HeyGen capacita os usuários com um criador de vídeos intuitivo de IA que transforma texto em vídeo a partir de seus roteiros, apresentando uma ampla gama de avatares de IA. Você pode utilizar modelos e cenas prontos para uso, juntamente com extensas opções de personalização, para produzir vídeos impactantes de treinamento para prevenção de assédio adaptados às necessidades específicas de sua organização.
O HeyGen pode aumentar o engajamento e a acessibilidade do treinamento de funcionários sobre prevenção de assédio?
Absolutamente. O HeyGen utiliza avatares de IA realistas e narrações profissionais para entregar conteúdo cativante, aumentando significativamente o engajamento nos programas de treinamento de funcionários. Além disso, a plataforma oferece legendas automáticas, garantindo que suas mensagens críticas de anti-assédio sejam acessíveis a um público mais amplo.
Como o HeyGen garante a consistência da marca nos materiais de treinamento anti-assédio no local de trabalho?
O HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore o logotipo, cores e mídia da sua empresa em todos os seus vídeos de treinamento. Isso garante que suas iniciativas de treinamento e conscientização sobre anti-assédio mantenham uma aparência profissional e unificada em todo o seu local de trabalho.