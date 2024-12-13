O HeyGen oferece robustos "controles de marca" incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores para manter a identidade corporativa em todos os materiais de "treinamento ético". Os usuários também podem integrar sua própria mídia ou utilizar o "suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para personalizar ainda mais os vídeos de "conscientização sobre conformidade corporativa".