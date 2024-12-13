Gerador de Vídeos de Treinamento Anti-Preconceito para Engajar Funcionários em DEI

Transforme seu roteiro em vídeos de treinamento anti-preconceito poderosos em minutos usando nossas capacidades avançadas de Texto-para-vídeo e avatares de IA diversos.

Produza um vídeo introdutório profissional de 45 segundos sobre 'treinamento anti-preconceito' para novos funcionários, direcionado às equipes de L&D e RH para implementação. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, apresentando avatares de IA diversos em cenários comuns, complementados por uma narração amigável e clara. Este vídeo utiliza os avatares de IA da HeyGen para criar 'vídeos de treinamento de funcionários' relacionáveis e impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um clipe de conscientização de 30 segundos sobre 'vídeos de diversidade' para todos os funcionários da empresa, com o objetivo de promover um ambiente de 'vídeos educacionais'. Empregue um estilo visual vibrante com elementos de marca personalizados e uma trilha sonora inspiradora. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter uma mensagem envolvente em visuais dinâmicos, garantindo uma experiência clara e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 60 segundos de atualização sobre 'treinamento de conformidade' para funcionários existentes, abordando um 'cenário de preconceito inconsciente' com um estilo direto e informativo. O áudio deve contar com uma narração profissional, e os visuais devem incluir gráficos simples e ilustrativos. Garanta total acessibilidade utilizando a geração de Narração da HeyGen para uma narração natural e Legendas/legendas para exibição clara de texto.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um trecho dinâmico de 15 segundos de 'vídeos para redes sociais' para promover uma 'cultura inclusiva' tanto internamente quanto externamente. O estilo visual deve ser rápido e visualmente atraente, incorporando música animada. Este vídeo deve utilizar efetivamente os Modelos & cenas da HeyGen para criação rápida e Redimensionamento de proporção & exportações para otimização em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento Anti-Preconceito

Crie facilmente vídeos de treinamento anti-preconceito impactantes para sua equipe com avatares de IA e texto-para-vídeo, promovendo uma cultura inclusiva de forma eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro de treinamento anti-preconceito. Nosso recurso de Texto-para-vídeo transforma seu texto em um diálogo com som natural, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversa de avatares de IA para representar sua mensagem. Esses avatares de IA entregam seu conteúdo de forma envolvente, tornando tópicos complexos mais acessíveis para os aprendizes.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Integre o logotipo e as cores da sua marca usando os controles de Marca. Adicione narrações profissionais de IA e legendas precisas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Uma vez finalizado, exporte facilmente seu vídeo de treinamento anti-preconceito em várias opções de redimensionamento de proporção & exportações para distribuição em todas as suas plataformas preferidas.

Esclareça Conceitos Complexos de Preconceito

Simplifique conceitos intrincados de anti-preconceito e diversidade em conteúdo de vídeo facilmente digerível para melhor compreensão e aplicação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a criação de conteúdo criativo para vídeos de treinamento?

A HeyGen permite que você gere facilmente vídeos de treinamento envolventes usando avatares de IA realistas e capacidades poderosas de Texto-para-vídeo, transformando seu roteiro em conteúdo visual dinâmico. Isso simplifica seu processo de criação de vídeo enquanto mantém um alto padrão criativo.

Quais controles de marca a HeyGen oferece para vídeos personalizados?

A HeyGen oferece controles de marca abrangentes, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua marca perfeitamente em vídeos de treinamento ou outros conteúdos. Utilize modelos personalizados e avatares de IA para criar experiências de aprendizado únicas e personalizadas que se alinham com a identidade da sua organização.

A HeyGen suporta Narrações de IA e múltiplos idiomas para públicos diversos?

Absolutamente, a HeyGen possui narrações de IA avançadas e capacidades de tradução, permitindo que você produza vídeos com áudio multilíngue e legendas precisas. Isso garante que sua mensagem alcance um público global de forma eficaz e inclusiva.

A HeyGen pode ajudar a agilizar a produção de vídeos educacionais?

A HeyGen agiliza significativamente a produção de vídeos educacionais de alta qualidade ao converter seu roteiro claro e envolvente em conteúdo de vídeo profissional com facilidade. Seus recursos de edição intuitivos e Assistente de IA reduzem o tempo e o esforço normalmente associados à criação de vídeos.

