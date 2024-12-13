Construa Equipes Inclusivas com Nosso Criador de Treinamento Anti-Viés

Capacite os funcionários a promover diversidade, equidade e inclusão por meio de cursos de treinamento online envolventes e personalizados usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 60 segundos voltado para treinar desenvolvedores e criadores de conteúdo, destacando a simplicidade de produzir cursos de treinamento online personalizados para iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e moderno com música de fundo animada, demonstrando a rápida conversão de um roteiro em um módulo de treinamento envolvente. Enfatize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para mostrar como conceitos complexos podem ser facilmente articulados e animados, reforçando a mensagem de criar experiências de treinamento verdadeiramente envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo motivacional de 30 segundos para executivos e líderes de equipe, destacando o impacto positivo de um ambiente de trabalho inclusivo na moral e produtividade da equipe. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e acolhedor, utilizando uma combinação de imagens aspiracionais de banco de dados e música de fundo suave, com depoimentos na tela. Demonstre claramente a eficácia das Legendas automáticas da HeyGen em garantir acessibilidade e compreensão mais ampla da mensagem de DEI por todos os funcionários, promovendo um ambiente verdadeiramente unificado.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional de 50 segundos projetado para proprietários de pequenas empresas e instituições educacionais, ilustrando como um criador de treinamento anti-viés pode simplificar a criação de treinamentos eficazes e autoguiados. A estética do vídeo deve ser informativa e amigável, guiando os espectadores pelo processo intuitivo de seleção e personalização de conteúdo pré-desenhado. Destaque como a rica biblioteca de Modelos e cenas da HeyGen simplifica a produção de materiais de treinamento autoguiados de alta qualidade e impacto, tornando-os acessíveis a organizações de todos os tamanhos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Treinamento Anti-Viés

Crie Treinamentos de Viés Inconsciente impactantes e personalizados para sua equipe sem esforço. Aproveite a IA para criar cursos de vídeo envolventes que promovam um ambiente de trabalho inclusivo.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Treinamento
Comece escrevendo seu roteiro de treinamento, focando nos principais princípios anti-viés. Nossa plataforma usa sua capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo de vídeo inicial, garantindo que sua mensagem seja clara e precisa para cursos de treinamento online personalizados.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para entregar seu Treinamento de Viés Inconsciente. Esses Agentes de Vídeo de IA profissionais proporcionam um toque humano, tornando tópicos complexos mais relacionáveis e envolventes para seus funcionários.
3
Step 3
Personalize Visuais e Marca
Enriqueça seu vídeo com nossas opções de personalização, adicionando modelos e cenas relevantes, visuais e a marca de sua organização. Isso cria uma experiência de aprendizado imersiva e inclusiva no ambiente de trabalho.
4
Step 4
Publique e Compartilhe Facilmente
Gere legendas automáticas para garantir acessibilidade e prepare seu treinamento envolvente para fácil distribuição. Exporte seu vídeo anti-viés completo ou integre-o diretamente ao seu LMS para treinamento autoguiado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Tópicos Complexos de Diversidade

.

Converta tópicos complexos de DEI em conteúdo de vídeo claro e envolvente, melhorando a compreensão e a eficácia do aprendizado para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Qual é o papel da HeyGen no desenvolvimento de treinamentos anti-viés eficazes?

A HeyGen capacita organizações a criar vídeos de treinamento anti-viés e Treinamento de Viés Inconsciente envolventes usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro. Isso ajuda a promover um ambiente de trabalho inclusivo e apoia iniciativas de diversidade, equidade e inclusão com conteúdo de treinamento envolvente.

A HeyGen oferece opções de personalização para cursos de treinamento online sob medida?

Sim, a HeyGen oferece amplas opções de personalização para cursos de treinamento online sob medida, incluindo uma variedade de modelos e cenas e controles de marca. Isso permite que as empresas criem conteúdo de vídeo personalizado para os funcionários, possibilitando um treinamento autoguiado eficaz que ressoe com suas necessidades específicas.

Como a HeyGen torna eficiente a criação de vídeos de treinamento envolventes para um ambiente de trabalho inclusivo?

A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos de treinamento envolventes para um ambiente de trabalho inclusivo usando Agentes de Vídeo de IA. Com texto-para-vídeo a partir de roteiro e legendas automáticas, as organizações podem rapidamente desenvolver conteúdo de alta qualidade que comunica efetivamente conceitos importantes a todos os funcionários.

Os vídeos da HeyGen podem ser integrados aos sistemas de gestão de aprendizagem existentes para os funcionários?

Sim, os vídeos da HeyGen são projetados para fácil integração com LMS, permitindo que as organizações implementem cursos de treinamento online personalizados para os funcionários de forma contínua. Isso apoia iniciativas de treinamento autoguiado, tornando simples gerenciar e distribuir conteúdo de vídeo envolvente dentro de sua infraestrutura existente.

