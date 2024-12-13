Criador de Vídeos de Operações Anuais: Crie Seu Relatório Facilmente

Crie vídeos envolventes de revisão anual para comunicação interna ou redes sociais com modelos e cenas dinâmicas.

402/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de recapitulação atraente de 45 segundos voltado para seguidores em redes sociais, destacando marcos significativos da empresa no ano passado. O estilo visual deve ser energético e moderno, com gráficos em movimento impressionantes e uma narração clara e entusiástica. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentar os pontos principais de forma envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de relatório anual de 90 segundos destinado a funcionários e membros do conselho, fornecendo uma visão abrangente do desempenho e perspectivas futuras. O estilo visual deve ser polido e informativo, com um tom tranquilizador e narração profissional. Empregue a geração de narração da HeyGen para garantir áudio consistente e de alta qualidade em todo o vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça de visão impactante de 30 segundos para potenciais clientes e novos recrutas, destacando a missão e o impacto positivo da sua empresa. O estilo visual deve ser inspirador e energético, combinando imagens positivas com uma trilha sonora animada. Garanta ampla acessibilidade usando legendas automáticas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Operações Anuais

Crie facilmente vídeos envolventes de revisão anual e relatórios anuais com ferramentas impulsionadas por IA, transformando dados complexos em histórias visuais envolventes para comunicação interna ou externa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua narrativa para o vídeo de operações anuais. Utilize o recurso "texto para vídeo a partir de roteiro" para converter facilmente seu conteúdo escrito em cenas dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Visuais
Enriqueça sua história escolhendo a partir de uma biblioteca de "modelos de vídeo". Selecione rapidamente o design perfeito para representar visualmente seu vídeo de revisão anual, economizando tempo e garantindo um visual polido.
3
Step 3
Adicione Acabamento Profissional
Refine seu vídeo com opções avançadas. Incorpore "avatares de IA" envolventes para apresentar informações-chave de forma clara, adicionando um toque dinâmico e profissional ao seu vídeo de recapitulação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Prepare seu vídeo de relatório anual para distribuição. Otimize seu vídeo com "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para garantir que esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma, pronto para compartilhamento imediato.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore as Comunicações Operacionais

.

Melhore as atualizações operacionais internas e módulos de treinamento dentro de suas comunicações anuais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de um vídeo de operações anuais?

O criador de vídeos online da HeyGen simplifica a geração de vídeos impactantes de operações anuais, vídeos de recapitulação e vídeos de revisão anual usando recursos de edição intuitivos e modelos de vídeo. Isso economiza tempo significativo em comparação com métodos tradicionais.

Que controle criativo a HeyGen oferece para branding no meu vídeo de relatório anual?

A HeyGen oferece controles robustos de Branding, permitindo que você integre consistentemente seu logotipo, cores e elementos visuais no seu vídeo de relatório anual ou outra comunicação interna. Você também pode incorporar infográficos para um visual polido e profissional.

A HeyGen pode produzir vídeos com avatares de IA realistas a partir de um roteiro?

Sim, a HeyGen utiliza avatares de IA avançados para converter seu texto em vídeo a partir de um roteiro de forma perfeita, com geração de narração natural. Isso permite criar conteúdo dinâmico e envolvente sem a necessidade de atores reais.

Como a HeyGen garante que meu conteúdo de vídeo esteja pronto para várias plataformas?

A HeyGen oferece redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que seu vídeo de operações anuais esteja perfeitamente otimizado para diferentes plataformas, incluindo redes sociais. Além disso, legendas automáticas aumentam a acessibilidade e o engajamento em todos os canais de distribuição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo