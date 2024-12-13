Gerador de Vídeos de Atualização Anual de Conformidade: Treinamento Inteligente

Produza conteúdo de treinamento de conformidade envolvente sem esforço com avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para comunicadores corporativos e chefes de departamento que precisam distribuir rapidamente novas informações de políticas com forte branding. O estilo visual deve ser profissional e com marca, aproveitando modelos de vídeo personalizáveis com controles de branding integrados para garantir consistência, apresentando animações de texto dinâmicas. O áudio deve consistir em uma narração profissional e animada gerada diretamente de um roteiro usando capacidades de texto para vídeo, complementada por música de fundo corporativa e energética, demonstrando adesão à marca sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de demonstração de 60 segundos direcionado a desenvolvedores de e-learning e criadores de conteúdo, ilustrando o poder de uma plataforma de vídeo de IA para criar treinamentos de conformidade envolventes. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando diversos avatares de IA interagindo com gráficos em movimento e visualizações de dados atraentes. O áudio contará com uma geração de narração clara e envolvente, potencialmente em vários idiomas, acompanhada por efeitos sonoros futuristas e ambientes, enfatizando a capacidade da plataforma de produzir e-learning de alto impacto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de anúncio conciso de 30 segundos para pequenos empresários e coordenadores de treinamento, destacando um gerador de vídeo de conformidade eficiente. A abordagem visual deve ser simples, direta e amigável, utilizando sobreposições de texto claras e transições de cena diretas para transmitir atualizações essenciais. O áudio contará com uma narração autoritária, mas acessível, gerada de forma eficiente via texto para vídeo a partir de capacidades de roteiro, com música de fundo mínima e discreta, ressaltando a facilidade de produzir comunicações internas vitais rapidamente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização Anual de Conformidade

Esta plataforma simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes usando avatares de IA e modelos personalizáveis, garantindo que sua equipe permaneça informada e atualizada.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Conformidade
Comece inserindo seu texto de atualização de conformidade na plataforma. Nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro converterá automaticamente seu conteúdo em um vídeo dinâmico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para entregar sua mensagem de conformidade. Esses apresentadores virtuais profissionais aumentam o engajamento e tornam seus vídeos de treinamento de conformidade mais relacionáveis.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Integre a identidade da sua empresa utilizando nossos controles de branding. Personalize cores, fontes e adicione seu logotipo para garantir que seu vídeo de atualização de conformidade anual se alinhe perfeitamente com as diretrizes corporativas.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos, incluindo opções para exportação SCORM. Integre facilmente seus vídeos de treinamento de conformidade envolventes em seu Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) para acesso contínuo dos funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Regulamentações Complexas

Traduza regulamentações anuais de conformidade complexas em vídeos claros e fáceis de entender, impulsionados por IA, melhorando a compreensão para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes ao utilizar avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo. Isso permite que as equipes de RH transformem rapidamente roteiros em vídeos profissionais sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

Posso personalizar os vídeos de conformidade para corresponder à marca da minha empresa?

Absolutamente. O motor criativo do HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em modelos de vídeo personalizáveis. Isso garante que seus materiais de treinamento de conformidade se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Quais recursos tornam os vídeos de conformidade do HeyGen envolventes para os funcionários?

O HeyGen aumenta o engajamento com recursos como geração de narração realista, legendas automáticas e a capacidade de integrar visuais dinâmicos e gráficos informativos. Esses elementos criam uma experiência de aprendizado mais interativa e memorável para os funcionários, melhorando a compreensão dos vídeos de atualização de conformidade anual.

O HeyGen suporta integração com Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS)?

Sim, o HeyGen suporta integração LMS perfeita e exportação SCORM, facilitando para as equipes de RH a implantação de vídeos de treinamento de conformidade. Isso garante que seu conteúdo seja acessível e rastreável dentro da sua infraestrutura de aprendizado existente.

