Criador de Vídeos Resumo de Anúncios para Recapitulações Envolventes
Transforme seus anúncios em resumos de vídeo dinâmicos. Use nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar conteúdo envolvente sem esforço.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um resumo cativante de lançamento de produto de 30 segundos, otimizado para plataformas de mídia social, direcionado a potenciais clientes e entusiastas de tecnologia ávidos por inovação. Este vídeo promocional deve apresentar um estilo visual moderno e elegante, com cortes rápidos e uma trilha sonora eletrônica animada, destacando os principais pontos do novo produto. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para transformar rapidamente o texto de marketing em uma narrativa visual atraente.
Imagine criar um vibrante vídeo de Recapitulação de Evento de 60 segundos, voltado para participantes anteriores e profissionais do setor, celebrando o sucesso da sua recente conferência anual. O estilo visual deve ser comemorativo e dinâmico, apresentando montagens rápidas de momentos-chave e entrevistas, acompanhadas de uma trilha sonora pop contemporânea e inspiradora. Garanta o máximo alcance e acessibilidade empregando o recurso de Legendas da HeyGen para texto na tela.
Gere um anúncio conciso de 20 segundos sobre uma atualização na política de trabalho remoto, projetado para distribuição imediata a todos os funcionários. O vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio claro e autoritário, com uma narração calma e tranquilizadora e gráficos simples e profissionais. Acelere o processo de criação de vídeo aproveitando os diversos Modelos e cenas da HeyGen, tornando-o uma solução fácil de usar para comunicações urgentes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Vídeos Promocionais de Anúncios Sem Esforço.
Produza rapidamente vídeos promocionais de anúncios de alto impacto para informar e atrair seu público-alvo.
Resumos Envolventes para Mídias Sociais.
Crie rapidamente resumos de anúncios envolventes e clipes para mídias sociais para aumentar o alcance e o engajamento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncios e recapitulações envolventes?
A HeyGen é um avançado gerador de vídeos com AI que transforma seu texto ou roteiro em vídeos polidos, perfeitos para vídeos criativos de resumo de anúncios ou recapitulações dinâmicas de eventos. Utilize avatares de AI e uma variedade de modelos para contar sua história de forma eficaz.
Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para branding de vídeos?
Com a HeyGen, você tem controle criativo abrangente sobre seus vídeos. Incorpore facilmente o logotipo e as cores da sua marca, escolha entre diversos avatares de AI e aproveite nossa biblioteca de mídia para manter a consistência da marca em cada vídeo promocional.
Como a HeyGen facilita a narrativa com AI a partir de um roteiro?
A inovadora Criação de Vídeo Nativa de Prompt da HeyGen permite que você transforme seu roteiro em um vídeo atraente sem esforço. Nosso gerador de vídeos com AI oferece geração de narração e legendas, permitindo que você crie narrativas envolventes com facilidade.
A HeyGen é um criador de vídeos fácil de usar para conteúdo de mídia social?
Absolutamente. A HeyGen foi projetada para ser um gerador de vídeos com AI intuitivo, simplificando o processo de criação de vídeos. Com modelos, capacidades de texto para vídeo e redimensionamento de proporção, você pode rapidamente produzir vídeos promocionais profissionais otimizados para várias plataformas de mídia social.