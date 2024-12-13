Crie Vídeos Incríveis com Nosso Criador de Vídeos Animados

Libere a criatividade com modelos de vídeo animados e avatares de IA para uma criação de vídeo perfeita.

443/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Explore a habilidade técnica da criação de vídeos com IA da HeyGen neste tutorial de 60 segundos projetado para educadores e treinadores. Com foco em vídeos de eLearning, este vídeo demonstra o poder da conversão de texto em vídeo a partir do roteiro, permitindo a criação de conteúdo rápida e eficiente. O estilo visual limpo e profissional é complementado por legendas claras, tornando-o acessível a um amplo público.
Prompt 2
Este vídeo promocional de 30 segundos é feito sob medida para proprietários de pequenas empresas que buscam aprimorar suas estratégias de marketing. Utilizando o criador de vídeos online da HeyGen, o vídeo destaca a facilidade das opções de personalização e o amplo suporte da biblioteca de mídia. O áudio animado e as animações vibrantes criam uma atmosfera animada, perfeita para capturar a atenção de clientes em potencial.
Prompt 3
Em um vídeo de treinamento de 90 segundos, descubra como o software de animação de vídeo da HeyGen pode transformar suas sessões de treinamento corporativo. Direcionado a profissionais de RH, este vídeo enfatiza o uso do construtor de personagens e geração de voz para criar materiais de treinamento personalizados e envolventes. Os visuais elegantes e modernos combinados com um estilo de áudio profissional garantem uma experiência de aprendizado polida e eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como um Criador de Vídeos de Animação Funciona

Crie vídeos animados cativantes sem esforço com nosso criador de vídeos online intuitivo.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece criando um roteiro envolvente para o seu vídeo. Utilize nosso recurso de texto para vídeo para transformar seu conteúdo escrito em uma animação dinâmica de forma contínua.
2
Step 2
Escolha Modelos de Vídeo Animados
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo animados para combinar com o tema do seu vídeo. Nossos modelos oferecem uma base sólida para a sua visão criativa.
3
Step 3
Adicionar Geração de Narração
Aprimore seu vídeo com locuções profissionais. Utilize nossa ferramenta de geração de locução para adicionar uma narração clara e envolvente à sua animação.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Assim que estiver satisfeito com sua criação, exporte seu vídeo no formato desejado. Nossa plataforma suporta diversos ajustes de proporção e opções de exportação para atender às suas necessidades.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a paisagem dos criadores de vídeos de animação ao oferecer soluções impulsionadas por IA que simplificam a criação de vídeos, utilizando modelos de vídeos animados e software de animação de vídeo para aprimorar a criatividade e a eficiência.

Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA

.

Enhance training videos with AI-powered customization options, improving learner engagement and information retention.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA ao oferecer um conjunto completo de ferramentas, incluindo avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Com seu software de animação de vídeo intuitivo, os usuários podem transformar roteiros em vídeos envolventes com facilidade, completos com geração de voz e modelos de vídeo animados personalizáveis.

Quais opções de personalização estão disponíveis no criador de vídeos online HeyGen?

O criador de vídeos online da HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que os usuários mantenham a consistência da marca com recursos como controles de marca para logotipos e cores. Além disso, os usuários podem escolher entre uma variedade de modelos de vídeo animados e utilizar o construtor de personagens para criar conteúdo único e personalizado.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de eLearning?

Sim, HeyGen é ideal para criar vídeos de eLearning. Suas ferramentas de edição de vídeo e gerador de animação AI permitem que educadores produzam conteúdo dinâmico e informativo. A plataforma suporta geração de voz em off e legendas, garantindo acessibilidade e engajamento para públicos diversos.

O HeyGen está em conformidade com as regulamentações do GDPR?

A HeyGen está comprometida com a conformidade com o GDPR, garantindo que os dados dos usuários sejam tratados com o máximo cuidado e segurança. Essa conformidade permite que os usuários criem vídeos de marketing e treinamento com confiança, enquanto aderem aos padrões de proteção de dados.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo