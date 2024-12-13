Crie Vídeos Incríveis com Nosso Criador de Vídeos Animados
Libere a criatividade com modelos de vídeo animados e avatares de IA para uma criação de vídeo perfeita.
Explore Exemplos
Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.
Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.
Explore a habilidade técnica da criação de vídeos com IA da HeyGen neste tutorial de 60 segundos projetado para educadores e treinadores. Com foco em vídeos de eLearning, este vídeo demonstra o poder da conversão de texto em vídeo a partir do roteiro, permitindo a criação de conteúdo rápida e eficiente. O estilo visual limpo e profissional é complementado por legendas claras, tornando-o acessível a um amplo público.
Este vídeo promocional de 30 segundos é feito sob medida para proprietários de pequenas empresas que buscam aprimorar suas estratégias de marketing. Utilizando o criador de vídeos online da HeyGen, o vídeo destaca a facilidade das opções de personalização e o amplo suporte da biblioteca de mídia. O áudio animado e as animações vibrantes criam uma atmosfera animada, perfeita para capturar a atenção de clientes em potencial.
Em um vídeo de treinamento de 90 segundos, descubra como o software de animação de vídeo da HeyGen pode transformar suas sessões de treinamento corporativo. Direcionado a profissionais de RH, este vídeo enfatiza o uso do construtor de personagens e geração de voz para criar materiais de treinamento personalizados e envolventes. Os visuais elegantes e modernos combinados com um estilo de áudio profissional garantem uma experiência de aprendizado polida e eficaz.
Motor Criativo
Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação
Criação de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construído com Estrutura e Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de Uso
A HeyGen revoluciona a paisagem dos criadores de vídeos de animação ao oferecer soluções impulsionadas por IA que simplificam a criação de vídeos, utilizando modelos de vídeos animados e software de animação de vídeo para aprimorar a criatividade e a eficiência.
Criação de anúncios de alta performance em minutos com vídeo IA.
Leverage AI video creation to produce compelling ads quickly, ensuring brand consistency and maximizing marketing impact.
Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo.
Utilize AI animation generator and video editing tools to develop engaging eLearning videos, expanding educational reach globally.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?
A HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA ao oferecer um conjunto completo de ferramentas, incluindo avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Com seu software de animação de vídeo intuitivo, os usuários podem transformar roteiros em vídeos envolventes com facilidade, completos com geração de voz e modelos de vídeo animados personalizáveis.
Quais opções de personalização estão disponíveis no criador de vídeos online HeyGen?
O criador de vídeos online da HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que os usuários mantenham a consistência da marca com recursos como controles de marca para logotipos e cores. Além disso, os usuários podem escolher entre uma variedade de modelos de vídeo animados e utilizar o construtor de personagens para criar conteúdo único e personalizado.
O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de eLearning?
Sim, HeyGen é ideal para criar vídeos de eLearning. Suas ferramentas de edição de vídeo e gerador de animação AI permitem que educadores produzam conteúdo dinâmico e informativo. A plataforma suporta geração de voz em off e legendas, garantindo acessibilidade e engajamento para públicos diversos.
O HeyGen está em conformidade com as regulamentações do GDPR?
A HeyGen está comprometida com a conformidade com o GDPR, garantindo que os dados dos usuários sejam tratados com o máximo cuidado e segurança. Essa conformidade permite que os usuários criem vídeos de marketing e treinamento com confiança, enquanto aderem aos padrões de proteção de dados.