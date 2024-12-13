Sim, a HeyGen é uma plataforma abrangente de criação de vídeo online projetada para uma variedade de propósitos, desde vídeos de treinamento até campanhas de marketing. Suas ferramentas potentes alimentadas por AI oferecem robustas ferramentas de edição de vídeo, incluindo legendas e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo resultados profissionais para todos os usuários.