Gerador de Vídeo Animado: Crie Vídeos Impressionantes com AI

Transforme seus roteiros em vídeos explicativos animados envolventes instantaneamente com nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos anunciando um novo recurso de gerador de vídeo AI, especificamente para os primeiros adeptos da tecnologia, utilizando animações modernas e elegantes e uma narração profissional e animada, aproveitando ao máximo os avatares AI da HeyGen para apresentar a emocionante atualização.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos mostrando um processo criativo, direcionado a aspirantes a criadores de conteúdo que desejam explorar plataformas de criação de vídeo online; apresente isso com animações ilustrativas e amigáveis e uma narração calorosa e encorajadora, aproveitando os Templates e cenas abrangentes da HeyGen para um desenvolvimento rápido.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo de 60 segundos projetado para simplificar um conceito complexo para um público geral interessado em tecnologia, apresentando animações limpas no estilo infográfico com uma narração clara, autoritária, mas acessível, e garantindo acessibilidade através das Legendas automáticas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo animado de 15 segundos para uma campanha de mídia social, visando maximizar o engajamento com seguidores, apresentando gráficos animados dinâmicos e rápidos, música de fundo energética e uma narração concisa e envolvente, adaptando-o facilmente para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações da HeyGen.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo Animado

Transforme suas ideias em vídeos animados envolventes sem esforço, dando vida à sua visão com ferramentas AI poderosas e controle criativo.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um modelo de vídeo pré-desenhado ou iniciando do zero com uma cena em branco. Utilize a interface flexível da HeyGen para definir a base do seu vídeo animado.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Recursos
Personalize seu vídeo selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares AI ou carregando sua própria mídia. Integre facilmente elementos visuais para contar sua história de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Seu Roteiro e Voz
Cole seu roteiro de texto e aproveite as ferramentas alimentadas por AI para gerar narrações com som natural. Sincronize seu áudio com seus visuais para uma narrativa envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo animado, aplique controles de branding como logotipos e cores, e então exporte no formato de proporção desejado. Compartilhe sua criação profissional com seu público de criadores de conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Campanhas Publicitárias de Alto Impacto

Produza rapidamente anúncios de vídeo animados atraentes e de alto desempenho para impulsionar conversões e maximizar o impacto do seu marketing.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos animados?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos animados ao utilizar seu poderoso gerador de vídeo AI. Os usuários podem transformar roteiros em visuais dinâmicos usando as capacidades de texto-para-vídeo AI, muitas vezes apresentando avatares AI realistas. Este processo simplificado torna o vídeo animado profissional acessível a todos.

Posso usar avatares AI e modelos de vídeo para produzir conteúdo envolvente rapidamente?

Absolutamente, a HeyGen capacita criadores de conteúdo a produzir rapidamente vídeos de alta qualidade usando sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e diversos avatares AI. Esta abordagem intuitiva reduz drasticamente o tempo de produção, permitindo que você se concentre em sua visão criativa e no engajamento do público nas redes sociais.

Quais maneiras inovadoras a HeyGen oferece para transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente?

A HeyGen se destaca na geração de texto-para-vídeo AI, permitindo que você converta roteiros de texto simples em narrativas de vídeo atraentes com facilidade. Ela apresenta vozes AI avançadas para narração com som natural e é perfeita para criar vídeos explicativos envolventes ou conteúdo educacional.

A HeyGen é uma plataforma versátil de criação de vídeo online adequada para várias necessidades?

Sim, a HeyGen é uma plataforma abrangente de criação de vídeo online projetada para uma variedade de propósitos, desde vídeos de treinamento até campanhas de marketing. Suas ferramentas potentes alimentadas por AI oferecem robustas ferramentas de edição de vídeo, incluindo legendas e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo resultados profissionais para todos os usuários.

