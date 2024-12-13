Crie um vídeo explicativo de investimento-anjo de 60 segundos, voltado para aspirantes a fundadores de startups, destacando sua solução inovadora. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, com animações dinâmicas e ilustrativas e uma narração clara e confiante gerada por IA, tudo produzido de forma fácil usando o recurso de Texto para vídeo do HeyGen para dar vida à sua visão.

Gerar Vídeo