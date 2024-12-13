Sim, o HeyGen funciona como um sofisticado "software de edição de vídeo de IA", oferecendo uma ampla gama de "modelos" e cenas personalizáveis. Os usuários também podem utilizar "controles de branding" para manter a consistência da marca em todos os seus "vídeos de treinamento", otimizando o fluxo de trabalho de "criação de vídeo".