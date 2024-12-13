Crie um vídeo instrucional de 1 minuto voltado para gerentes de marketing, ilustrando a facilidade de gerar um vídeo promocional de IA usando as capacidades do HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando capturas de tela da interface da plataforma, acompanhadas por uma narração clara e confiante. Este vídeo destacará especificamente como o recurso Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplifica a produção de conteúdo atraente de embaixadores, permitindo que os usuários transformem texto simples em visuais dinâmicos sem esforço.

