Crie um anúncio de vídeo envolvente de 30 segundos destacando um novo gadget de cozinha para vendedores da Amazon, direcionado a cozinheiros domésticos ocupados que valorizam conveniência. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando cortes rápidos do produto em ação, acompanhado por uma trilha instrumental animada e uma narração profissional gerada usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para destacar os principais benefícios deste gerador de vídeo com IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de história de produto de 45 segundos para uma linha de cuidados com a pele ecológica, voltada para consumidores conscientes interessados em beleza sustentável. Utilize os templates e cenas da HeyGen para criar uma estética visual serena e natural, usando iluminação suave e closes das texturas dos produtos. O áudio deve apresentar música ambiente calmante e sobreposições de texto descritivo adicionadas ao vídeo para transmitir os valores da marca e os benefícios dos produtos.
Prompt de Exemplo 2
Produza vídeos informativos de 60 segundos de alta qualidade demonstrando as características de um novo acessório tecnológico para vendedores da Amazon, especificamente direcionados a adotantes precoces e entusiastas de tecnologia. A abordagem visual deve ser elegante e futurista, incorporando gráficos de movimento limpos e utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar os visuais de uma biblioteca de ativos existente. O áudio deve ser nítido, com uma narração clara explicando a funcionalidade, complementada por música eletrônica sutil de fundo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio de vídeo dinâmico de 15 segundos para um aplicativo de fitness na Amazon, direcionado a jovens adultos focados em rotinas de treino personalizadas e marketing de e-commerce. O estilo visual deve ser energético e acelerado, mostrando diversos usuários envolvidos em trechos rápidos de exercícios. Aproveite a geração de narração da HeyGen para oferecer áudio motivacional em vários idiomas, acompanhado por uma trilha sonora pop moderna e animada para capturar a atenção imediatamente.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Produtos para Amazon

Crie vídeos de produtos envolventes para suas listagens na Amazon com as ferramentas intuitivas da HeyGen, projetadas para simplificar a criação e aumentar o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece gerando seu vídeo a partir de um roteiro com o recurso de texto para vídeo da HeyGen, ou selecione entre templates pré-desenhados para rapidamente definir o cenário para a história do seu produto.
2
Step 2
Personalize Sua História
Personalize seu vídeo com os controles de branding da HeyGen para alinhar com a identidade do seu produto. Adicione texto envolvente ao vídeo e narrações profissionais para comunicar efetivamente os principais benefícios.
3
Step 3
Aprimore Visuais e Áudio
Incorpore elementos envolventes da nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque para enriquecer a apresentação do seu produto. Otimize para visualização sem som com visuais claros e legendas para capturar a atenção dos compradores.
4
Step 4
Exporte para a Amazon
Exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade no formato de proporção e MP4 exigidos, garantindo que atenda às especificações de vídeo da Amazon para upload perfeito em suas listagens de produtos.

Construa Confiança com Depoimentos de Produtos

Produza depoimentos em vídeo autênticos e envolventes que destacam a satisfação do cliente e aumentam a credibilidade dos seus produtos na Amazon.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos envolventes para a Amazon?

A HeyGen é um gerador de vídeos com IA que ajuda vendedores e fornecedores da Amazon a criar vídeos de alta qualidade para anúncios de vídeo na Amazon. Você pode facilmente desenvolver histórias de produtos envolventes usando vários templates, texto para vídeo e opções de narração profissional para capturar a atenção e garantir anúncios de vídeo envolventes.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de produtos de alta qualidade?

A HeyGen funciona como um editor de vídeo online de autoatendimento, fornecendo uma extensa biblioteca de ativos, avatares de IA e capacidades de texto para vídeo. Você pode personalizar seus vídeos adicionando texto ao vídeo, música ao vídeo e aproveitando os controles de branding para manter a consistência em seus esforços de marketing de e-commerce.

Posso gerar narrações profissionais e personalizar meus vídeos de produtos com a HeyGen?

Absolutamente. A plataforma com IA da HeyGen permite que você gere narrações profissionais a partir do seu roteiro e personalize seus vídeos de produtos com facilidade. Isso permite criar uma chamada para ação clara e transmitir efetivamente a história do seu produto para potenciais clientes.

A HeyGen garante que meus anúncios de vídeo na Amazon atendam às especificações técnicas?

Sim, a HeyGen suporta vários formatos de proporção e opções de exportação para garantir que seus vídeos atendam às especificações de vídeo da Amazon para integração perfeita. Nossa plataforma é projetada para produzir vídeos de alta qualidade adequados para páginas de produtos da Amazon e campanhas publicitárias.

