Gere rapidamente vídeos de produtos da Amazon de alta conversão a partir do seu roteiro usando nossos recursos de texto para vídeo e eleve a história do seu produto para os compradores.

Desenvolva um vídeo vibrante de 15 segundos para produtos da Amazon, direcionado a pequenos empresários ansiosos para mostrar suas ofertas rapidamente. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, com tomadas de produtos dinâmicas, complementadas por uma narração amigável e clara gerada usando a geração de voz do HeyGen. Utilize os diversos modelos e cenas do HeyGen para simplificar o processo de criação, fazendo seu produto se destacar.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de 30 segundos especificamente para vendedores da Amazon que buscam contar uma história de produto envolvente e diferenciar sua marca. Este briefing criativo exige um estilo visual limpo e profissional, centrado em um avatar de IA que articula os principais benefícios e aborda as dúvidas comuns dos clientes. Empregue os avatares de IA do HeyGen e seu recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida a essa narrativa de forma perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo persuasivo de 20 segundos para Marcas Patrocinadas, adaptado para marcas que executam campanhas de publicidade na Amazon, enfatizando chamadas claras para ação (CTAs). O vídeo deve adotar um estilo visual direto e elegante, com sobreposições de texto na tela destacando ofertas especiais ou incentivando a compra imediata. Aproveite o recurso de legendas/captions do HeyGen para essas CTAs críticas e garanta a apresentação ideal através do redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo envolvente de 45 segundos para empresas de e-commerce que desejam transformar imagens de produtos existentes em uma solução impressionante de criador de vídeos de listagem da Amazon. O estilo visual deve ser polido e profissional, mostrando efetivamente as características do produto através de uma sequência bem ritmada de imagens de alta qualidade, aprimorada por uma narração descritiva e música de fundo envolvente. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para integrar seus visuais sem esforço e melhorar a narrativa com geração de narração.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Listagem da Amazon

Crie facilmente vídeos de produtos cativantes para suas listagens da Amazon e campanhas de Marcas Patrocinadas usando um gerador de vídeos com IA intuitivo, aumentando a visibilidade do seu produto.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos pré-desenhados especificamente otimizados para vídeos de produtos da Amazon para iniciar seu processo criativo.
2
Step 2
Carregue Recursos do Produto
Carregue suas imagens de produtos de alta qualidade e clipes de vídeo, incorporando-os perfeitamente ao modelo escolhido.
3
Step 3
Gere Narração Envolvente
Gere vozes de IA com som natural para narrar a história do seu produto, dando vida à sua listagem com narrações profissionais.
4
Step 4
Exporte para a Amazon
Exporte seu vídeo finalizado no formato e especificações corretas, pronto para upload nas suas listagens de produtos da Amazon ou anúncios de Marcas Patrocinadas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque de Características e Benefícios do Produto

Demonstre visualmente as principais características e benefícios do produto, aumentando a clareza e construindo confiança nos compradores em suas listagens da Amazon.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de produtos da Amazon?

O HeyGen é um avançado criador de vídeos de listagem da Amazon que simplifica a criação de vídeos de produtos envolventes. Nosso gerador de vídeos com IA permite transformar textos ou histórias de produtos em vídeos de alta qualidade usando avatares de IA e modelos dinâmicos, perfeitos para mostrar seus itens de forma eficaz.

Posso personalizar meu vídeo de Marcas Patrocinadas da Amazon com o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen oferece recursos abrangentes de edição de vídeo para personalizar seu vídeo de Marcas Patrocinadas, garantindo que ele se alinhe perfeitamente com sua marca. Você pode adicionar sobreposições de texto exclusivas, integrar seu logotipo e cores com controles de branding e incluir Chamadas para Ação (CTAs) atraentes para aumentar o engajamento.

O gerador de vídeos com IA do HeyGen oferece opções de narração e roteiro?

Sim, o poderoso gerador de vídeos com IA do HeyGen suporta texto para vídeo a partir de roteiro, tornando simples criar a história do seu produto. Você pode facilmente gerar vozes de IA realistas para narrações profissionais diretamente na plataforma, melhorando a qualidade geral dos seus vídeos de produtos da Amazon.

Como o HeyGen transforma imagens de produtos em vídeos envolventes?

O HeyGen permite converter suas imagens de produtos estáticas em conteúdo de vídeo dinâmico de forma contínua. Utilize nossa extensa biblioteca de mídia e modelos diversos para construir uma narrativa atraente, adicionando sobreposições de texto e outros elementos para criar um vídeo de produto impactante que capture a atenção na Amazon.

