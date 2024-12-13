Gere um vídeo de 30 segundos para pequenos empresários que vendem na Amazon, mostrando como um "gerador de vídeos para listagem na Amazon" pode elevar suas páginas de produtos. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos de produtos diversos, complementados por música de fundo moderna e animada e uma "narração profissional" criada usando a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, enfatizando os benefícios claros dos produtos com "visuais envolventes."

Gerar Vídeo