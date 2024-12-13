criador de vídeos para anúncios na Amazon: Crie Anúncios Impressionantes Instantaneamente

Crie conteúdo de vídeo envolvente em minutos com nosso Gerador de Vídeo com IA, aproveitando modelos e cenas personalizáveis para otimizar tempo e custos.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo elegante e moderno de 45 segundos para profissionais de Marketing e Vendedores que buscam aumentar a visibilidade do produto com conteúdo de vídeo envolvente. O vídeo deve ilustrar o poder dos modelos personalizáveis, permitindo a integração única da marca com uma trilha musical inspiradora. Utilize o recurso de geração de Narração do HeyGen para narrar o processo contínuo de transformar ideias em anúncios de vídeo polidos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo informativo e limpo de 60 segundos para gerentes de E-commerce, destacando como um Gerador de Vídeo com IA pode contribuir para otimizar tempo e custos. A narrativa, entregue por meio de uma narração autoritária, deve demonstrar a eficiência de transformar roteiros diretamente em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro, mostrando um ciclo de produção rápido com visuais claros e concisos e música de fundo mínima.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a Vendedores individuais e criadores de conteúdo, focando em transformar seus ativos criativos existentes, como imagens de produtos de alta qualidade, em anúncios de vídeo curtos e cativantes. O estilo visual deve ser acelerado e visualmente rico, acompanhado por uma melodia moderna e cativante. Destaque como é fácil importar e integrar mídia existente usando o recurso de suporte a biblioteca de mídia/estoque para gerar conteúdo polido.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Anúncios na Amazon

Produza rapidamente anúncios de vídeo cativantes para a Amazon com nosso Gerador de Vídeo com IA, simplificando seu processo criativo e maximizando o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie a criação do seu anúncio de vídeo utilizando nosso Gerador de Vídeo, escolhendo entre modelos personalizáveis ou começando com uma cena em branco.
2
Step 2
Carregue Mídia e Personalize
Integre suas imagens de produtos e outros ativos criativos aproveitando a biblioteca de mídia/suporte a estoque, depois personalize texto e elementos visuais.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Aprimore seus vídeos gerados por IA com geração de narração profissional, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante para seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Finalize seu anúncio e use o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para baixar seu conteúdo de vídeo envolvente, pronto para suas campanhas na Amazon.

Casos de Uso

Destaque os Benefícios do Produto

Desenvolva vídeos de IA cativantes para destacar características e benefícios do produto, construindo confiança e convertendo mais compradores na Amazon.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo envolvente?

HeyGen, um Gerador de Vídeo com IA, permite que os usuários criem conteúdo de vídeo envolvente rapidamente. Nossa IA generativa simplifica o processo do roteiro para um vídeo profissional em minutos, tornando a produção de vídeo acessível e eficiente.

Quais ativos criativos e opções de personalização o HeyGen oferece para geração de vídeo?

HeyGen oferece uma rica biblioteca de ativos e modelos personalizáveis para aprimorar seus projetos de vídeo. Você pode facilmente incorporar imagens de produtos, utilizar avatares de IA e controlar elementos de marca como logotipos e cores para criar vídeos únicos gerados por IA.

O HeyGen pode ser usado como um criador de vídeos para anúncios na Amazon?

Absolutamente, o HeyGen é um excelente criador de vídeos para anúncios na Amazon para Vendedores e Fornecedores. Com recursos como redimensionamento de proporção e texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode produzir anúncios de vídeo atraentes otimizados para a Amazon de forma eficiente.

Por que devo escolher o HeyGen como meu Gerador de Vídeo com IA?

HeyGen capacita você a produzir vídeos de alta qualidade otimizando o tempo e os custos associados à produção de vídeo tradicional. Nosso Gerador de Vídeo com IA permite que qualquer pessoa crie vídeos profissionais sem esforço, aproveitando a tecnologia avançada de IA generativa.

