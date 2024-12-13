A HeyGen é projetada como uma plataforma eficiente de geração de vídeos de ponta a ponta, simplificando todo o processo de criação de vídeos. Nosso criador de vídeos online abrangente, completo com modelos personalizáveis e ferramentas de edição, garante um fluxo de trabalho suave do conceito à exportação para todas as suas necessidades de conteúdo de ex-alunos.