O HeyGen simplifica a criação de vídeos de depoimentos de ex-alunos envolventes otimizados para compartilhamento nas redes sociais. Utilize nossas ferramentas de edição fáceis e redimensionamento de proporção para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente formatados para qualquer plataforma, maximizando o alcance e o engajamento para recrutamento de estudantes ou atualizações da comunidade.