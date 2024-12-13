Gerador de Vídeos de IA para Relações com Ex-Alunos

Aumente o engajamento dos ex-alunos com vídeos personalizados, criando facilmente histórias de sucesso envolventes usando nosso recurso Texto para vídeo a partir de roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Gere um vídeo personalizado de 30 segundos voltado para engajar segmentos específicos de ex-alunos, como recém-formados, convidando-os para um evento futuro. O tom deve ser caloroso e convidativo, usando um 'avatar de IA' amigável para entregar a mensagem diretamente e melhorar o 'engajamento de ex-alunos'. O estilo visual deve ser limpo e personalizado, com uma marca sutil.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo moderno e informativo de 60 segundos convidando todos os ex-alunos a participarem de uma campanha anual de doações, aproveitando a eficiência de um 'gerador de vídeos de relações com ex-alunos'. Almeje toda a base de ex-alunos com chamadas claras para ação e um estilo visual elegante, complementado por música de fundo. Este vídeo deve ser facilmente construído usando os "Modelos e cenas" do HeyGen para rápida implantação nas redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo emocionante de 40 segundos mostrando o impacto das doações de ex-alunos, destinado a doadores e apoiadores de longo prazo. O estilo visual deve ser rico e emotivo, combinando imagens do mundo real com filmagens de arquivo para contar uma narrativa envolvente de 'narrativa digital'. Melhore a narrativa incorporando visuais relevantes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen para ilustrar o progresso da universidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Relações com Ex-Alunos

Crie histórias de sucesso de ex-alunos personalizadas e vídeos de engajamento sem esforço com IA, melhorando conexões e celebrando conquistas com polimento profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Envolvente
Comece escrevendo ou colando facilmente seu roteiro. Nosso poderoso recurso de texto para vídeo transforma inteligentemente seu texto em uma narração falada envolvente, formando o núcleo da sua história de ex-alunos.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA Profissional
Selecione a partir de uma galeria diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem. Esses avatares de IA ajudam a personalizar seu vídeo, garantindo uma conexão autêntica e relacionável com seus ex-alunos.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Mantenha a identidade de marca consistente aplicando perfeitamente os controles de marca da sua instituição, incluindo logotipos e cores personalizados, em todo o seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Finalize seu vídeo impactante de ex-alunos e exporte-o facilmente em vários formatos de proporção. Compartilhe facilmente suas histórias de sucesso de ex-alunos em todas as suas plataformas de redes sociais e canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Mensagens Inspiradoras para Ex-Alunos

Desenvolva vídeos poderosos e motivacionais para se conectar com ex-alunos, encorajar a participação e reforçar o orgulho institucional e as doações.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita a criação de vídeos personalizados para o engajamento de ex-alunos?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen permite que você crie vídeos altamente personalizados para um engajamento eficaz dos ex-alunos. Aproveite nosso recurso de texto para vídeo e modelos personalizáveis para criar experiências únicas de narrativa digital que realmente ressoam.

Posso usar avatares de IA para criar histórias de sucesso de ex-alunos envolventes com o HeyGen?

Sim, o HeyGen possui avatares de IA avançados que podem dar vida às suas histórias de sucesso de ex-alunos. Combine-os com nossos extensos modelos de vídeo e geração de narração para conteúdo de qualidade profissional rapidamente.

Quais controles de marca o HeyGen oferece para vídeos de relações com ex-alunos?

O HeyGen oferece controles de marca abrangentes, permitindo que você mantenha a consistência da marca em todo o conteúdo do gerador de vídeos de relações com ex-alunos. Personalize facilmente logotipos, cores e adicione legendas, depois exporte seu vídeo para várias plataformas como redes sociais.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para criar facilmente vídeos de conquistas de ex-alunos?

O HeyGen se destaca como um Criador de Vídeos de Conquistas de Ex-Alunos, simplificando a criação de vídeos de reconhecimento impactantes. Utilize a Criação de Vídeo Nativa de Prompt e nosso recurso de texto para vídeo para transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente usando modelos de vídeo pré-desenhados.

