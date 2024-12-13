Sim, o HeyGen é projetado para escalar seus esforços de "criador de vídeos de contato com ex-alunos" por meio de suas capacidades de "vídeo personalizado", integrando-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho. O "recurso de texto para vídeo" permite a geração eficiente de mensagens únicas para ex-alunos individuais em grande escala.