Aumente o engajamento dos ex-alunos criando vídeos personalizados sem esforço, aproveitando os poderosos avatares AI do HeyGen para conteúdo dinâmico.

Desenvolva um vídeo personalizado de 30 segundos para novos graduados, dando-lhes boas-vindas à rede de ex-alunos e incentivando seu envolvimento. Esta produção do Gerador de Vídeos AI para Relações com Ex-Alunos deve ter como alvo estudantes recém-formados. O estilo visual precisa ser acolhedor e convidativo, apresentando avatares AI diversos para representar a associação de ex-alunos, com um tom de áudio amigável e de apoio.
Prompt de Exemplo 2
Produza um conteúdo envolvente de 60 segundos para redes sociais de ex-alunos, incentivando ex-alunos experientes a se juntarem ao programa de mentoria da universidade. O vídeo deve ter como alvo ex-alunos estabelecidos que desejam retribuir. Visualmente, deve ser motivacional e focado na comunidade, usando os extensos modelos e cenas do HeyGen para mostrar o impacto da mentoria com um estilo de áudio inspirador e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos recapitulando um evento recente de relações com ex-alunos, adequado para compartilhamento nas redes sociais. Este vídeo, gerado por um criador de vídeos de relações com ex-alunos, deve ter como alvo tanto os participantes, para um apelo nostálgico, quanto aqueles que perderam, para incentivar a participação futura. O estilo visual precisa ser energético e celebratório, repleto de destaques do evento e música de fundo animada, utilizando legendas do HeyGen para maior acessibilidade e engajamento.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Engajamento de Ex-Alunos

Crie vídeos cativantes de engajamento de ex-alunos sem esforço para conectar, celebrar e inspirar sua comunidade, aprimorando seu alcance com conteúdo personalizado e de marca.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece elaborando sua mensagem. Use a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para transformar seu conteúdo escrito em diálogo falado para um início perfeito.
2
Step 2
Escolha um Avatar AI
Selecione entre uma ampla gama de "avatares AI" para representar sua instituição ou ex-alunos. Isso adiciona um toque pessoal e envolvente às suas comunicações com ex-alunos.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Integre a identidade da sua instituição de forma harmoniosa usando os "Controles de marca (logotipo, cores)" do HeyGen. Você pode facilmente adicionar "logotipos personalizados" e cores para garantir uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Com seu vídeo completo, utilize as capacidades de "Geração de Vídeo de Ponta a Ponta" do HeyGen para exportar sua criação em vários formatos ótimos, prontos para cativar seus ex-alunos em qualquer plataforma.

Inspire Ex-Alunos e Incentive a Participação

Crie mensagens de vídeo poderosas e motivacionais para incentivar doações, voluntariado e envolvimento comunitário dos ex-alunos de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar o engajamento de ex-alunos através de vídeos?

O Gerador de Vídeos AI para Relações com Ex-Alunos do HeyGen capacita instituições a criar vídeos atraentes e personalizados que aumentam significativamente o engajamento dos ex-alunos. Você pode facilmente destacar histórias de sucesso de ex-alunos e gerar conteúdo cativante para redes sociais, promovendo conexões mais fortes.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para vídeos de conquistas de ex-alunos?

O HeyGen, como Criador de Vídeos de Conquistas de Ex-Alunos, oferece ferramentas criativas robustas, incluindo diversos modelos de vídeo e a capacidade de gerar texto para vídeo a partir de roteiro. Você pode aproveitar avatares AI e incorporar elementos de marca personalizados para manter a identidade da sua instituição em todos os vídeos personalizados.

É possível personalizar vídeos de ex-alunos com o HeyGen?

Absolutamente. O criador de vídeos de engajamento de ex-alunos do HeyGen permite uma personalização profunda, permitindo que você adapte cada mensagem para ex-alunos individuais. Você pode integrar facilmente logotipos personalizados e outros elementos de marca para garantir que cada vídeo reflita a identidade única da sua instituição.

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de ponta a ponta para relações com ex-alunos?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeos intuitivo para relações com ex-alunos, simplificando todo o processo de produção, do conceito à conclusão. Através da criação de vídeos nativa por prompt, você pode rapidamente gerar conteúdo, adicionar geração de narração profissional e utilizar modelos de vídeo prontos para produzir vídeos de alta qualidade sem esforço.

