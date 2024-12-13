Descubra o Melhor Criador de Vídeos Alternativo para suas Necessidades

Capacite equipes de marketing a produzir vídeos profissionais sem esforço, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.

Crie um vídeo introdutório atraente de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing que buscam uma alternativa para criadores de vídeo, apresentando um estilo visual elegante e profissional. O vídeo deve contar com uma narração confiante feita por um avatar de IA realista, demonstrando como é fácil produzir conteúdo de marketing profissional sem software complexo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio energético de 30 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo e influenciadores, mostrando como eles podem rapidamente produzir vídeos cativantes para redes sociais. Utilize um estilo visual vibrante e atento às tendências, combinado com música animada e uma narração clara e concisa gerada diretamente de um roteiro usando a capacidade de texto-para-vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional polido de 60 segundos voltado para treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning, demonstrando a criação de vídeos profissionais. O estilo visual deve ser informativo e estruturado, complementado por uma narração calma e autoritária gerada usando a geração de narração do HeyGen, fazendo uso de modelos e cenas personalizadas para um visual consistente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo útil de 50 segundos para educadores e criadores de cursos online, destacando a simplicidade da edição de vídeo com ferramentas de edição de vídeo de IA. Este vídeo deve adotar um estilo visual claro e ilustrativo com uma narração amigável e articulada, e incluir legendas geradas automaticamente para melhorar a acessibilidade para todos os alunos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Alternativo

Descubra um fluxo de trabalho simplificado para criar vídeos envolventes, do roteiro a visuais impressionantes, com nossas ferramentas inteligentes de IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir do Roteiro
Transforme seu conteúdo escrito em vídeo envolvente de forma contínua. Nossa capacidade de texto-para-vídeo permite que você gere instantaneamente cenas e narração, tornando a criação de vídeos mais rápida do que nunca.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Aumente o profissionalismo e a empatia do seu vídeo escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores digitais dão vida à sua mensagem com expressões e vozes realistas.
3
Step 3
Aplique Marca e Estilo
Mantenha a consistência da marca em todos os seus vídeos. Aplique facilmente seus controles de marca exclusivos (logotipo, cores), personalize fontes e integre música de fundo para criar um produto final polido e alinhado à marca.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Finalize sua criação e exporte seu vídeo em vários formatos e redimensionamento de proporção de aspecto para se adequar a qualquer plataforma de mídia social ou apresentação profissional, garantindo uma experiência de visualização ideal.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e Aprendizado Aprimorados

.

Melhore o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento com vídeos de treinamento dinâmicos gerados por IA, simplificando tópicos complexos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha produção criativa de vídeos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos profissionais usando avatares de IA avançados e uma ferramenta de texto-para-vídeo integrada, transformando seus roteiros em conteúdo visual dinâmico. Este criador de vídeos alternativo simplifica seu fluxo de trabalho, permitindo uma narrativa imaginativa sem edição de vídeo complexa.

Quais recursos tornam o HeyGen um Criador de Vídeos eficiente para equipes de marketing?

O HeyGen oferece edição intuitiva de arrastar e soltar e uma ampla gama de modelos personalizados, tornando-o um criador de vídeos ideal para equipes de marketing produzirem conteúdo envolvente rapidamente. Sua interface amigável simplifica a edição de vídeo, permitindo foco em campanhas estratégicas.

O HeyGen oferece ferramentas para efeitos avançados de edição de vídeo?

Sim, as ferramentas de edição de vídeo de IA do HeyGen incluem funcionalidades para gerar legendas automaticamente e remover fundos com facilidade, melhorando a qualidade profissional dos seus vídeos. Isso permite toques sofisticados de pós-produção sem exigir ampla expertise técnica.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes para redes sociais rapidamente?

Absolutamente. Como um editor de vídeo versátil, o HeyGen oferece uma rica biblioteca de filmagens de estoque e modelos personalizáveis, perfeitos para criar vídeos envolventes para redes sociais em minutos. Você pode facilmente adaptar o conteúdo para várias plataformas, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo