Crie um vídeo promocional envolvente de 1 minuto para músicos independentes e pequenas gravadoras, projetado para anunciar lançamentos de novos álbuns. O estilo visual deve ser dinâmico, apresentando arte de álbum animada, imagens de bastidores do estúdio e trechos de videoclipes, todos sincronizados com uma narração energética e profissional. Utilize a geração de narração do HeyGen para articular claramente os detalhes principais do álbum e as datas de lançamento, tornando-o um criador de vídeos de álbuns eficaz.

Gerar Vídeo