Crie um vídeo guia de aeroporto envolvente de 45 segundos, projetado para viajantes internacionais de primeira viagem, mostrando uma jornada acolhedora e sem estresse desde o check-in até o portão. O vídeo deve apresentar visuais brilhantes e encorajadores, complementados por música de fundo animada e uma narração amigável e clara gerada usando a geração de voz do HeyGen para garantir a pronúncia perfeita da terminologia aeroportuária.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo conciso de 30 segundos de Orientação no Aeroporto para viajantes de negócios ocupados, focando na navegação eficiente por um terminal específico. Utilize gráficos modernos e elegantes com cortes rápidos e uma trilha sonora instrumental profissional e acelerada, utilizando avatares de IA do HeyGen para entregar direções chave com um toque visual sofisticado.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para novos funcionários do aeroporto, atuando como um criador de vídeo fácil, demonstrando procedimentos diários essenciais com clareza e precisão. Este vídeo requer visuais claros e passo a passo e uma voz calma e autoritária, aproveitando os diversos modelos e cenas do HeyGen para agilizar o processo de produção e manter uma estética de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo guia de aeroporto urgente de 50 segundos para viajantes com conexões apertadas, oferecendo dicas rápidas para navegar pelos pontos de controle de segurança e encontrar voos de conexão de forma eficiente. O estilo visual deve ser dinâmico e acelerado, acompanhado por áudio urgente, mas claro, e legendas na tela para destacar informações críticas, tudo construído de forma integrada usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Guia de Aeroporto

Crie rapidamente vídeos guia de aeroporto envolventes e informativos, melhorando a experiência do viajante e a clareza operacional com um processo contínuo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro diretamente na plataforma. Nossa poderosa capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro converterá seu texto em um vídeo dinâmico, servindo como base para seu guia de aeroporto.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Enriqueça seu guia com visuais. Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar suas informações e utilize nossa extensa biblioteca de mídia para adicionar cenas e gráficos relevantes do aeroporto.
3
Step 3
Aplique Branding e Voz
Personalize seu vídeo com o branding específico do seu aeroporto usando os controles de Branding para logotipos e cores. Gere narrações com som natural e adicione legendas automaticamente para acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo guia de aeroporto visualizando a produção completa. Em seguida, exporte seu vídeo em vários formatos de proporção, pronto para ser implantado em todas as suas plataformas desejadas, garantindo o máximo alcance.

Casos de Uso

Crie Guias Curtos e Envolventes

Gere vídeos guia curtos e envolventes e atualizações para redes sociais para manter os viajantes informados e preparados em minutos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos fácil para conteúdo de aeroporto?

O HeyGen capacita você a criar vídeos guia de aeroporto envolventes sem esforço usando sua plataforma intuitiva e uma ampla seleção de modelos de vídeo. Você pode transformar texto em vídeo a partir de um roteiro rapidamente, tornando o processo criativo simples e eficiente.

Quais elementos criativos posso usar em um Vídeo de Orientação no Aeroporto com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode incorporar avatares de IA profissionais e utilizar controles extensivos de branding para garantir que seus vídeos de orientação no aeroporto sejam informativos e exclusivamente seus. Melhore ainda mais seu conteúdo com animações de texto dinâmicas e suporte a uma rica biblioteca de mídia.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos instrucionais para procedimentos de aeroporto?

Sim, o HeyGen é um agente de vídeo de IA eficaz para produzir vídeos instrucionais de alta qualidade para vários procedimentos de aeroporto. Aproveite nossa geração de narração e legendas automáticas para garantir clareza e acessibilidade para todos os espectadores.

Como o HeyGen apoia o branding criativo e formatos de saída diversos para vídeos de aeroporto?

O HeyGen oferece controles de branding robustos para manter uma identidade visual consistente em todos os seus vídeos de segurança ou guia de aeroporto, incluindo logotipos e cores personalizados. Você também pode ajustar facilmente o redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas, garantindo que sua visão criativa seja preservada.

