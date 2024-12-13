Criador de Vídeos de Integração para Companhias Aéreas: Aumente a Eficiência do Treinamento

Desenvolva treinamentos de funcionários impactantes. Utilize os extensos Modelos & cenas do HeyGen para criar conteúdo rápido e envolvente.

Imagine um vídeo de integração de funcionários de 60 segundos, projetado para novos membros da tripulação de cabine, apresentando um avatar de IA acolhedor explicando os valores da empresa com um estilo visual amigável e profissional e uma trilha sonora inspiradora, facilmente criado usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de clientes de 45 segundos para passageiros de primeira classe pela primeira vez, apresentando um guia visual moderno e limpo sobre as comodidades a bordo com animações envolventes e música de fundo animada, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para geração de conteúdo sem interrupções.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para a equipe de solo da companhia aérea sobre novos procedimentos de manuseio de bagagem, exigindo uma apresentação visual clara e passo a passo com narrações calmas e autoritárias, aprimoradas pelas Legendas do HeyGen para acessibilidade universal em equipes diversas criando vídeos de integração.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de recrutamento de 30 segundos para potenciais candidatos a piloto, destacando a cultura dinâmica da companhia aérea através de visuais cinematográficos inspiradores e música de fundo motivacional, com uma geração de Narração calorosa e semelhante à humana do HeyGen, atuando efetivamente como uma prévia do criador de vídeos de integração da companhia aérea.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração para Companhias Aéreas

Crie vídeos de integração profissionais e envolventes para sua equipe e clientes de forma fácil, garantindo uma introdução suave e informativa com poderosas ferramentas de IA.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo de Integração
Comece selecionando um modelo baseado em IA ou inserindo seu roteiro para rapidamente estabelecer a base do vídeo de integração da sua companhia aérea, aproveitando os modelos & cenas do HeyGen.
2
Step 2
Adicione Avatares de IA e Narrações Dinâmicas
Enriqueça seu vídeo com avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA para transmitir seu conteúdo de treinamento de forma eficaz, usando a capacidade de avatares de IA do HeyGen.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre a marca da sua companhia aérea adicionando logotipos, cores personalizadas e garantindo elementos visuais consistentes em todos os seus vídeos de integração com os controles de marca do HeyGen.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Obra-prima
Finalize seu vídeo adicionando legendas, depois exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para compartilhar com seus novos contratados ou clientes, utilizando o redimensionamento & exportação de proporção do HeyGen.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos Complexos

.

Transforme protocolos de segurança aérea complexos e diretrizes operacionais em vídeos de treinamento claros e compreensíveis, melhorando a eficácia do aprendizado para a equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração?

O HeyGen permite que você crie vídeos de integração de alta qualidade de forma fácil, usando seus modelos baseados em IA e ferramenta intuitiva de criação de vídeos. Você pode rapidamente gerar conteúdo envolvente para integração de funcionários ou clientes, otimizando seus processos de treinamento.

Qual é o papel dos avatares de IA no criador de vídeos de integração virtual do HeyGen?

Os avatares de IA do HeyGen trazem um toque personalizado e envolvente aos seus vídeos de integração virtual. Esses apresentadores digitais realistas podem transmitir sua mensagem de forma consistente, tornando seu vídeo de integração de funcionários mais impactante e memorável para os novos contratados.

O HeyGen oferece recursos para melhorar narrações e acessibilidade em vídeos de integração?

Com certeza. O HeyGen possui um conversor avançado de Texto-para-fala com uma ampla gama de narrações de IA, garantindo uma narração clara para seus vídeos de integração. Essa capacidade, combinada com legendas, melhora a acessibilidade e o alcance global por meio da localização para públicos diversos.

O HeyGen facilita a colaboração perfeita para equipes que criam vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen é projetado para suportar uma colaboração perfeita, permitindo que as equipes trabalhem juntas de forma eficiente em vídeos de treinamento e outros conteúdos. Isso garante um fluxo de trabalho suave do roteiro ao vídeo final, tornando-o uma ferramenta ideal de criação de vídeos para qualquer organização.

