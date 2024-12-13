Gerador de Vídeos de Integração de Companhias Aéreas

Simplifique o treinamento de pilotos e tripulação de voo. Crie vídeos de e-learning dinâmicos sem esforço usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para a integração de novos comissários de bordo, com um estilo visual profissional e moderno e música de fundo animada. O vídeo deve utilizar os avatares de IA da HeyGen para apresentar as políticas da empresa e os valores culturais, proporcionando uma introdução inicial abrangente e envolvente sobre seus papéis e responsabilidades como parte de uma solução de gerador de vídeos de integração de companhias aéreas.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo informativo de 30 segundos sobre segurança para passageiros, com um tom claro e tranquilizador e animações gráficas limpas, direcionado a todos os passageiros da companhia aérea. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para uma entrega precisa da mensagem e geração de narração, garantindo que informações críticas sobre procedimentos de segurança sejam transmitidas de forma eficaz e concisa como parte do processo de criação de vídeos de fluxo de trabalho de aviação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento conciso de 45 segundos para a equipe de solo e de cabine existente, focando em protocolos de segurança em voo atualizados. O estilo visual deve ser informativo e profissional, com narração clara e animações simples e eficazes. Garanta acessibilidade aproveitando as legendas da HeyGen e mantenha a consistência da marca usando vários Modelos e cenas para uma experiência de vídeos de treinamento simplificada.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo dinâmico de 15 segundos para destacar um novo sistema de entretenimento a bordo, voltado para o público viajante em geral. O vídeo deve apresentar um estilo visual vibrante com música de fundo energética, utilizando o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes. Otimize o conteúdo para várias plataformas sociais usando redimensionamento de proporção e exportações, mostrando o poder de um gerador de vídeo de IA para marketing rápido e impactante.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração de Companhias Aéreas

Crie vídeos de integração envolventes e com a marca para sua equipe de companhias aéreas, simplificando o treinamento com geração de vídeo impulsionada por IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais projetados para iniciar a criação de conteúdo de integração da sua companhia aérea.
2
Step 2
Personalize o Conteúdo com IA
Insira seu roteiro e escolha entre vários avatares de IA para narrar seu conteúdo de integração, tornando seus vídeos de treinamento mais envolventes.
3
Step 3
Aplique Branding e Acessibilidade
Garanta a consistência da marca aplicando o logotipo, cores e fontes específicas da sua companhia aérea usando controles abrangentes de branding.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza vídeos de e-learning de alta qualidade rapidamente, aproveitando a geração dinâmica de vídeos para agilizar a entrega do seu conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza rapidamente vídeos cativantes para pré-integração ou anúncios internos

.

Gere vídeos e clipes dinâmicos em minutos para mensagens introdutórias, instruções de segurança ou comunicações internas, melhorando o engajamento antes do início do treinamento formal.

background image

Perguntas Frequentes

Quais opções criativas a HeyGen oferece para geração de vídeos dinâmicos para melhorar o branding da minha companhia aérea?

A HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você personalize vídeos com o logotipo e as cores exclusivas da sua companhia aérea. Aproveite nossos diversos modelos de vídeo e capacidades de geração de vídeos dinâmicos para criar vídeos de anúncios profissionais e outros conteúdos que se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Como a HeyGen pode utilizar avatares de IA para vídeos de e-learning e treinamento de pilotos envolventes?

A HeyGen permite a criação de vídeos de e-learning altamente envolventes, especificamente benéficos para o treinamento de pilotos e tripulação de voo, através do uso de avatares de IA realistas. Basta converter seu Texto-para-vídeo a partir de um roteiro e personalizar os visuais para produzir conteúdo de treinamento dinâmico e memorável.

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo para vídeos complexos de fluxo de trabalho de aviação?

A HeyGen atua como um criador intuitivo de vídeos de fluxo de trabalho de aviação, simplificando significativamente a criação de conteúdo por meio de automação avançada de vídeo. Sua interface amigável permite a produção rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço tradicionalmente necessários.

Posso adicionar facilmente legendas e subtítulos aos vídeos gerados pela HeyGen para o conteúdo de integração da minha companhia aérea?

Sim, a HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos precisos para seus vídeos, garantindo máxima acessibilidade e clareza para todos os espectadores. Este recurso aumenta o impacto do conteúdo do seu gerador de vídeos de integração de companhias aéreas, tornando informações vitais facilmente compreensíveis.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo