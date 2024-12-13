Crie um vídeo de treinamento de 90 segundos para a equipe de solo da companhia aérea, demonstrando os procedimentos operacionais do novo sistema de manuseio de bagagens. O estilo visual deve ser altamente detalhado e instrutivo, com um tom de áudio profissional e claro, aproveitando o recurso de "Geração de Voz" da HeyGen para explicar cada etapa com precisão. Este vídeo visa fornecer "vídeos de treinamento" eficazes usando um "agente de vídeo AI" para uma entrega consistente.

Gerar Vídeo