Criador de Vídeos Airbnb para Tours de Propriedades Deslumbrantes

Aumente as reservas com tours de propriedades deslumbrantes. Gere facilmente vídeos envolventes a partir de suas fotos usando avatares de IA, sem necessidade de câmera ou habilidades de edição.

Crie um vibrante vídeo de 45 segundos de tour pela propriedade, projetado para potenciais hóspedes em busca de uma escapada aconchegante, com um estilo visual moderno e brilhante e música de fundo animada. O vídeo deve destacar as principais comodidades e pontos de venda únicos para o seu vídeo do Airbnb, utilizando a geração de narração do HeyGen para narrar o tour sem precisar gravar sua própria voz, fazendo seu vídeo do Airbnb realmente brilhar.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional atraente de 60 segundos voltado para anfitriões do Airbnb que buscam aumentar as reservas e melhorar o apelo de seus anúncios. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com um tom de áudio confiante e informativo. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar dicas e benefícios chave do uso de vídeo para tours de propriedades, engajando efetivamente seus hóspedes-alvo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio energético de 30 segundos para redes sociais, direcionado a viajantes ocupados que estão rolando seus feeds, exibindo um "tour de propriedade deslumbrante" com cortes dinâmicos e música de fundo animada e moderna. O estilo visual deve ser limpo e envolvente, incentivando visualizações rápidas. Utilize os templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo impactante que se destaque nas redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional útil de 60 segundos para novos ou ocupados anfitriões do Airbnb, demonstrando como eles podem facilmente criar vídeos de promoção de anúncios envolventes sem uma câmera ou habilidades de edição. O estilo visual deve ser claro e amigável, acompanhado por uma narração de áudio amigável e encorajadora. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar descrições escritas em um vídeo profissional sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Airbnb

Crie facilmente tours de propriedades deslumbrantes com IA, aumentando suas reservas sem câmera ou habilidades de edição.

1
Step 1
Faça Upload de Suas Fotos
Comece fazendo upload das fotos e clipes de vídeo de sua propriedade na plataforma. Nossa biblioteca de mídia intuitiva facilita a organização de seus recursos.
2
Step 2
Escolha um Template
Selecione entre nossa ampla gama de templates de tours de propriedades deslumbrantes para estruturar instantaneamente seu vídeo. Esses templates são projetados para máximo impacto.
3
Step 3
Adicione Narração de IA
Eleve seu tour de propriedade com narração profissional. Utilize nosso recurso de geração de narração para adicionar áudio claro e envolvente que destaque os melhores aspectos de sua propriedade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo deslumbrante do Airbnb e exporte-o em múltiplas proporções adequadas para várias plataformas. Compartilhe-o nas redes sociais e em seu anúncio para atrair mais hóspedes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Recursos da Propriedade com Vídeos de IA

.

Desenvolva tours de vídeo impressionantes impulsionados por IA que mostram os recursos únicos de sua propriedade no Airbnb, atraindo mais potenciais hóspedes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar tours de propriedades deslumbrantes para meu anúncio no Airbnb?

O HeyGen capacita você a gerar tours de vídeo de alta qualidade para o Airbnb sem esforço, mesmo sem uma câmera ou habilidades avançadas de edição. Nosso criador de vídeos de IA transforma suas fotos e textos em vídeos de promoção de anúncios envolventes rapidamente, ideal para atrair mais hóspedes.

Um vídeo do Airbnb criado com o HeyGen realmente aumentará minhas reservas?

Com certeza. Tours de vídeo do Airbnb envolventes, impulsionados pelo Creative Engine do HeyGen, ajudam a atrair mais hóspedes-alvo e aumentam significativamente as reservas ao mostrar sua propriedade de forma única nas redes sociais e sites de anúncios.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para conteúdo de vídeo do Airbnb?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização, incluindo avatares de IA, diversos templates e recursos de geração de narração. Você pode facilmente fazer upload de suas fotos e personalizar cada elemento para criar um vídeo do Airbnb único que realmente representa sua propriedade.

Posso criar um tour de vídeo profissional do Airbnb usando IA sem equipamentos especiais?

Sim, o criador de vídeos de IA do HeyGen permite que você crie tours de propriedades profissionais para seus anúncios no Airbnb sem precisar de equipamentos caros ou de um videomaker. Aproveite nossa Geração de Vídeo de Ponta a Ponta para produzir vídeos de alta qualidade sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo