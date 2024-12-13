Crie um vídeo envolvente de 45 segundos projetado para oferecer aos potenciais hóspedes do Airbnb um tour impressionante pela propriedade, destacando o charme único e as principais comodidades do seu aluguel. Este vídeo deve apresentar visuais brilhantes e convidativos, mostrando cada cômodo, e uma narração animada e amigável para guiar os espectadores, facilmente gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen e modelos profissionais para um visual polido.

