417/2000

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo cativante de 45 segundos especificamente para pequenos empresários e gerentes de mídias sociais que buscam elevar sua presença online com conteúdo envolvente. Este vídeo deve adotar uma estética visual moderna e limpa, com gráficos vibrantes e uma trilha sonora contemporânea, facilmente alcançável através dos diversos modelos e cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo narrativo evocativo de 60 segundos que conte uma história envolvente de uma perspectiva única, direcionado a cineastas e criadores de documentários. O estilo visual e de áudio deve ser imersivo e focado na narrativa, com movimentos de câmera suaves e paisagens sonoras naturais complementadas por música ambiente, enquanto aproveita o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para dar vida à sua visão.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo personalizado de 30 segundos para indivíduos criando projetos especiais ou organizadores de eventos, visando um estilo visual celebratório e acolhedor. Incorpore música inspiradora e edificante para destacar momentos únicos e utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para se ajustar perfeitamente a qualquer plataforma, garantindo que sua experiência com o criador de vídeos online seja perfeita e eficaz.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Operações Aéreas

Crie vídeos de operações aéreas e voos deslumbrantes online com AI de forma fácil. Transforme seus roteiros em conteúdo envolvente e de alta qualidade em minutos.

Step 1
Crie Seu Projeto com AI
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo usando nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, aproveitando um Gerador de Vídeo Aéreo AI para construir rapidamente seu conteúdo básico.
Step 2
Aprimore com Visuais
Integre imagens cativantes acessando nosso extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para encontrar imagens aéreas relevantes ou carregue seus próprios clipes de vídeo de drone e fotos para enriquecer sua narrativa de operações aéreas.
Step 3
Personalize e Refine
Adicione um toque profissional aos seus vídeos aéreos incorporando narração através do nosso recurso de geração de Narração. Personalize ainda mais seu conteúdo com elementos personalizáveis.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto selecionando a resolução de saída e proporção desejadas usando o redimensionamento de proporção e exportações. Sua saída de alta qualidade estará pronta para ser baixada e compartilhada nas mídias sociais ou apresentações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Gere Vídeos Envolventes para Mídias Sociais

Gere rapidamente vídeos e clipes envolventes para mídias sociais, perfeitos para compartilhar atualizações de operações aéreas, destaques de vídeos de drones e sucessos de missões.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos aéreos com AI?

A HeyGen é um gerador de vídeos AI avançado que permite criar vídeos aéreos de alta qualidade e envolventes. Você pode usar nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para adicionar narração profissional e efeitos visuais, elevando o conteúdo do seu vídeo de drone.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para gerar conteúdo envolvente para mídias sociais?

A HeyGen oferece um criador de vídeos online intuitivo com recursos robustos para expressão criativa, incluindo modelos de vídeo personalizáveis e Criação de Vídeo Nativa de Prompt. Isso permite que você produza conteúdo único e envolvente para mídias sociais de forma eficiente.

A HeyGen é uma solução completa para geração de vídeo de ponta a ponta?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos online abrangente projetado para Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, garantindo uma saída de alta qualidade desde o conceito até o produto final. Aproveite nosso suporte de biblioteca de mídia/estoque para aprimorar seus visuais.

Posso personalizar meu vídeo aéreo gerado por AI com elementos únicos?

Sim, a HeyGen permite que você personalize totalmente seu vídeo aéreo AI carregando fotos e incorporando vários efeitos visuais. Uma vez concluído, você pode facilmente baixar e compartilhar sua criação de alta qualidade.

