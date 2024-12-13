Gerador de Treinamento no Local de Trabalho com IA: Crie Cursos Mais Rápido

Gere cursos de treinamento interativos para integração de funcionários sem esforço com avatares de IA, transformando seus cursos online.

Descubra como um gerador de treinamento no local de trabalho com IA pode revolucionar sua estratégia de L&D neste dinâmico vídeo de 45 segundos, perfeito para profissionais de RH e gerentes de L&D. Com um estilo visual moderno e animado, complementado por uma narração amigável, este vídeo demonstrará a facilidade de criar cursos de treinamento interativos usando os poderosos avatares de IA da HeyGen para engajar os alunos sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aumente a velocidade de criação de conteúdo com um vídeo rápido de 30 segundos direcionado a pequenos empresários e educadores. Este visual envolvente destaca o poder de um Criador de Cursos com IA, usando um estilo de áudio claro e dinâmico, e ressalta a capacidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiros para transformar rapidamente ideias em conteúdo de plataforma de criação de cursos impulsionada por IA.
Prompt de Exemplo 2
Simplifique seu processo de integração de funcionários com este vídeo informativo de 60 segundos, adaptado para treinadores corporativos e especialistas em integração. Apresentando uma apresentação visual polida e tranquilizadora com narração profissional, ilustra como os modelos e cenas da HeyGen permitem uma rápida personalização, garantindo que cada novo contratado tenha uma experiência de treinamento abrangente e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Liberte o potencial de cursos online profissionais com este inspirador vídeo de 50 segundos projetado para criadores de conteúdo e equipes de marketing. O estilo visual e de áudio claro e persuasivo mostrará como é fácil produzir módulos de treinamento de alta qualidade para clientes, enfatizando a geração avançada de narração da HeyGen para garantir uma entrega cristalina e articulada para todo o seu conteúdo educacional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Treinamento no Local de Trabalho com IA

Simplifique seus esforços de L&D com IA. Crie rapidamente cursos de treinamento envolventes e interativos adaptados às necessidades da sua equipe, aumentando a produtividade e a retenção.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Curso
Aproveite o poder do Criador de Cursos com IA para gerar rapidamente um esboço ou roteiro de treinamento abrangente, utilizando capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros para geração de conteúdo futuro.
2
Step 2
Selecione Visuais Dinâmicos
Enriqueça o aprendizado com o Gerador de Vídeo com IA. Escolha entre uma variedade de avatares de IA e transforme seus segmentos de roteiro em conteúdo de vídeo envolvente.
3
Step 3
Adicione Aprendizado Interativo
Integre o Gerador de Quiz com IA para criar rapidamente avaliações, tornando seus cursos verdadeiramente interativos e aumentando a retenção de conhecimento.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu curso adicionando legendas para acessibilidade, depois exporte como um Pacote SCORM para integração perfeita em qualquer LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

.

Simplifique tópicos complexos como educação médica através de vídeo impulsionado por IA, tornando o treinamento no local de trabalho mais acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de cursos de treinamento interativos usando IA?

A HeyGen simplifica os cursos de treinamento interativos ao permitir que os usuários gerem vídeos de IA a partir de roteiros de texto com avatares de IA realistas e narrações. Isso aumenta significativamente o engajamento para suas necessidades de Criador de Cursos com IA, tornando o aprendizado mais dinâmico.

A HeyGen pode servir como um gerador de treinamento no local de trabalho com IA para integração de funcionários?

Sim, a HeyGen funciona como um eficiente gerador de treinamento no local de trabalho com IA, permitindo que você desenvolva rapidamente cursos online envolventes para integração de funcionários. Você pode criar conteúdo de vídeo personalizado com avatares de IA e texto para vídeo a partir de roteiros, garantindo experiências de treinamento consistentes e com a marca.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para melhorar o conteúdo de cursos online?

A HeyGen oferece recursos criativos robustos para conteúdo de cursos online, incluindo a geração de vídeos de IA de alta qualidade com diversos avatares de IA e narrações a partir de texto simples. Os usuários também podem aproveitar modelos e uma biblioteca de mídia para melhorar sua experiência com ferramentas de autoria de eLearning.

Como a HeyGen pode ser utilizada como uma plataforma de criação de cursos impulsionada por IA para treinamento de clientes?

A HeyGen serve como uma poderosa plataforma de criação de cursos impulsionada por IA para treinamento de clientes, permitindo que as empresas produzam cursos online profissionais com facilidade. Utilize texto para vídeo a partir de roteiros, personalize a marca e exporte em vários formatos de proporção para alcançar seu público de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo