Crie um vídeo técnico de 1 minuto para gerentes de TI em saúde, mostrando como integrações perfeitas e conformidade com privacidade de dados são fundamentais para um gerador de bem-estar com IA, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para narrar o fluxo seguro de dados compatíveis com HIPAA e GDPR com um estilo visual profissional e limpo e uma narração autoritária.

Gerar Vídeo