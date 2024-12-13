Criador de Vídeos de Divulgação de Voluntários com IA: Aumente o Recrutamento Agora

Transforme roteiros em vídeos de divulgação envolventes para ONGs, economizando tempo com capacidades intuitivas de texto-para-vídeo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo cativante de 45 segundos para redes sociais, voltado ao público em geral, para promover um evento de limpeza comunitária. O estilo visual deve ser energético e dinâmico, apresentando time-lapses de eventos anteriores e gráficos vibrantes, com música de fundo animada e narração clara. Aproveite a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para gerar vídeos de divulgação atraentes que despertem interesse e incentivem a participação.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo persuasivo de 60 segundos para arrecadação de fundos para uma organização global de alívio da fome, direcionado diretamente a potenciais doadores. O estilo visual e de áudio deve ser sincero e impactante, apresentando histórias reais de impacto com música emocional, mas esperançosa, e uma voz narrativa envolvente. Utilize os diversos Modelos e cenas da HeyGen para estruturar a mensagem de forma eficaz, garantindo que o vídeo atue como um motor criativo para gerar contribuições tão necessárias.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo conciso de 15 segundos para uma campanha de conservação ambiental, direcionado ao público em geral nas redes sociais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando animações nítidas e visualizações de dados, com uma voz confiante e autoritária entregue por um apresentador de IA. Garanta que a mensagem seja universalmente acessível com as legendas automáticas da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Divulgação de Voluntários com IA

Crie vídeos de divulgação envolventes para recrutamento de voluntários e iniciativas de ONGs com ferramentas impulsionadas por IA que simplificam a produção de vídeos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Divulgação
Comece inserindo seu texto, depois aproveite nossa capacidade de Texto-para-vídeo para transformar instantaneamente suas palavras em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Enriqueça seu vídeo escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para servir como seu apresentador na tela, adicionando um toque humano aos seus vídeos de divulgação de voluntários.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Voz
Integre a identidade da sua organização usando controles de Branding para adicionar logotipos e cores personalizadas. Refine sua mensagem com uma narração gerada ou áudio personalizado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de divulgação de voluntários impactante. Use redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu conteúdo para visualização ideal em várias plataformas, incluindo redes sociais.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Ação com Conteúdo Motivacional para Voluntários

Crie vídeos inspiradores que motivem indivíduos a se juntarem à sua causa, promovendo uma conexão mais profunda e incentivando a participação ativa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos com IA para divulgação?

A HeyGen é um criador de vídeos com IA líder e um motor criativo, permitindo a conversão sem esforço de texto em vídeos de divulgação impactantes. Nossa plataforma simplifica a criação de conteúdo com apresentadores de IA e capacidades avançadas de texto-para-vídeo, ideal para várias campanhas.

A HeyGen pode apoiar especificamente ONGs no recrutamento de voluntários?

Sim, a HeyGen atua como um criador de vídeos de divulgação de voluntários com IA eficaz, adaptado para ONGs. Você pode facilmente criar conteúdo de vídeo envolvente para redes sociais com avatares de IA realistas para melhorar seus esforços de recrutamento de voluntários e alcançar um público mais amplo.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para criação de vídeos personalizados?

A HeyGen fornece controles de branding abrangentes, permitindo que você integre seu logotipo único e cores da marca em cada vídeo. Isso garante uma identidade de marca consistente em toda a sua produção, especialmente ao utilizar nossos diversos modelos de vídeo e recursos de legendagem com IA.

O processo de geração de vídeos com IA da HeyGen é fácil de usar?

Absolutamente, a HeyGen é projetada com uma Interface Amigável ao Usuário para criação de vídeos nativos de prompt sem complicações. Você pode facilmente gerar vídeos de alta qualidade completos com geração de narração profissional, tornando a produção de vídeo avançada acessível a todos.

