Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional detalhado de 90 segundos para equipes de suporte técnico ou gerentes de produto, utilizando gravações de tela passo a passo intercaladas com gráficos animados dinâmicos. O estilo visual deve ser informativo, mas envolvente, complementado por música de fundo animada e legendas perfeitamente sincronizadas geradas pelo HeyGen, ilustrando como otimizar fluxos de trabalho complexos usando um editor de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing interessados em aplicações técnicas. Apresente o conteúdo com visuais modernos e elegantes, entregues por um avatar de IA amigável e informativo, para explicar como aproveitar os avatares de IA do HeyGen pode converter facilmente imagem estática em vídeo para conteúdo promocional dinâmico.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial envolvente de 45 segundos para criadores de conteúdo ou educadores ansiosos para explorar ferramentas inovadoras. O estilo visual deve ser ilustrativo e cativante, apoiado por opções de geração de áudio nítidas, destacando o recurso de geração de Narração do HeyGen para produzir facilmente conteúdo em vários idiomas e alcançar um público global.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo por IA

Transforme suas ideias em vídeos impressionantes em minutos. Aproveite o poder da IA para criar conteúdo envolvente de forma eficiente e sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a partir do Roteiro
Comece inserindo seu texto ou roteiro. A ferramenta de vídeo por IA então utiliza capacidades de texto-para-vídeo para transformar suas palavras em uma narrativa visual, estabelecendo a base para sua criação.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou carregue o seu próprio. Personalize sua aparência e gestos para combinar perfeitamente com sua marca e transmitir sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Áudio Dinâmico
Enriqueça seu vídeo com geração de narração de alta qualidade. Selecione entre uma variedade de vozes e idiomas de IA, ou grave o seu próprio, para dar vida ao seu roteiro com áudio envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Projeto
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos de proporção e resoluções. O processo de geração de vídeo por IA garante que seu vídeo em alta resolução esteja pronto para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

E-Learning e Treinamento Escaláveis

Desenvolva cursos extensivos de e-learning e materiais de treinamento, permitindo um alcance global mais amplo e maior engajamento dos alunos com geração de vídeo por IA eficiente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeo por IA?

O HeyGen utiliza modelos avançados de IA generativa para transformar texto em vídeo, permitindo que os usuários criem conteúdo de alta qualidade rapidamente. Sua ferramenta intuitiva baseada na web possibilita fluxos de trabalho eficientes para diversos estilos de vídeo.

O HeyGen pode criar avatares de IA com áudio sincronizado?

Sim, o HeyGen permite a criação de avatares de IA realistas que entregam seu roteiro com áudio e sincronização labial perfeitamente sincronizados. Esta poderosa geração de narração por IA suporta múltiplos idiomas para alcance global.

Que tipo de ferramentas de edição de vídeo estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de edição de vídeo, incluindo opções para legendas, controle de marca e integração de biblioteca de mídia. Os usuários têm controle criativo para ajustar seus vídeos de marketing, garantindo um produto final polido.

O HeyGen suporta exportações de vídeo em alta resolução e fluxos de trabalho eficientes?

O HeyGen é otimizado para velocidade e suporta exportações de vídeo em alta resolução, garantindo qualidade profissional para todos os seus projetos. Seus fluxos de trabalho simplificados tornam todo o processo de geração de vídeo por IA rápido e eficaz.

