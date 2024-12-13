AI Video Generator: Transform Text into Engaging Videos

Crie vídeos cativantes sem esforço com avatares de IA e recursos de texto para vídeo, perfeitos para marketing e treinamento.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Explore o potencial criativo dos geradores de texto para vídeo neste vídeo explicativo de 60 segundos voltado para criadores de conteúdo. Com um estilo visual vibrante e cativante, esta narrativa enfatiza o poder da geração de roteiros e suporte a bibliotecas de mídia para criar histórias únicas. O vídeo apresenta os modelos e cenas da HeyGen, permitindo que os usuários personalizem seus projetos com facilidade. O áudio animado complementa as imagens, tornando-o perfeito para aqueles que buscam aprimorar suas habilidades de contar histórias.
Prompt 2
Este vídeo de treinamento de 90 segundos é destinado a educadores e instrutores que desejam utilizar ferramentas de criação de vídeos com IA. A narrativa se concentra nos aspectos técnicos da geração de voz e legendas, oferecendo um guia completo para a criação de conteúdo educacional. O estilo visual é limpo e informativo, com gráficos claros e imagens de banco para apoiar a experiência de aprendizado. O recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen garante que o conteúdo seja acessível em diversas plataformas.
Prompt 3
Mergulhe no mundo técnico das ferramentas de geração de vídeo com IA com este vídeo de 2 minutos projetado para entusiastas da tecnologia. A narrativa explora as opções de personalização disponíveis, destacando a precisão das ferramentas de edição de vídeo e a versatilidade da biblioteca de mídia da HeyGen. O estilo visual é futurista e dinâmico, com uma trilha sonora que realça o tema técnico. Este vídeo é perfeito para aqueles interessados em explorar as capacidades de ponta da IA na produção de vídeo.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Assista ao seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como o Criador de Vídeos com IA Funciona

Crie vídeos impressionantes sem esforço com nosso criador de vídeos alimentado por IA. Siga estes passos simples para dar vida às suas ideias.

1
Step 1
Crie Seu Script
Comece criando um roteiro envolvente usando nossa ferramenta geradora de vídeos com IA. Este recurso ajuda você a transformar suas ideias em uma narrativa estruturada de forma contínua, estabelecendo a base para o seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar seu conteúdo. Esta capacidade do HeyGen permite que você personalize seu vídeo com um apresentador virtual que esteja alinhado com a voz da sua marca.
3
Step 3
Adicionar voz em off e legendas
Aprimore seu vídeo com produção de voz em off e legendas. Nossa ferramenta gera vozes em off que soam naturais e legendas precisas, garantindo que sua mensagem seja clara e acessível.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o na proporção de aspecto desejada. Nossa interface amigável facilita o ajuste das configurações e o download do seu produto final para fins de marketing, treinamento ou explicativos.

Casos de Uso

HeyGen revoluciona a criação de vídeos com IA ao oferecer uma interface amigável e ferramentas poderosas de geração de vídeos com IA, possibilitando a produção contínua de vídeos de marketing, treinamento e explicativos. Com a HeyGen, você pode transformar texto em vídeos envolventes com facilidade, aproveitando a geração de roteiros, produção de voiceover e filmagens cinematográficas.

Gere vídeos e clipes para redes sociais cativantes em minutos

Effortlessly create dynamic social media content that captures attention and increases reach.

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo AI da HeyGen aprimora a criação de vídeos?

O gerador de vídeos com IA da HeyGen otimiza a criação de vídeos transformando roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e geração de voz. Sua interface amigável e opções de personalização o tornam ideal para a criação de vídeos de marketing, treinamento e explicativos.

Quais recursos tornam o HeyGen uma escolha top para geração de texto em vídeo?

A HeyGen se destaca na geração de texto para vídeo com suas robustas capacidades de criação de scripts e produção de voz. Ela também oferece uma rica biblioteca de mídia com imagens e vídeos de stock, garantindo que seu conteúdo seja dinâmico e visualmente atraente.

O HeyGen pode suportar filmagens cinematográficas em projetos de vídeo?

Sim, o HeyGen suporta filmagens cinematográficas por meio de sua extensa biblioteca de mídia e ferramentas de edição de vídeo. Isso permite que os usuários incorporem visuais de alta qualidade em seus projetos, aumentando o valor de produção geral.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para marca?

A HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que os usuários personalizem vídeos com logotipos, cores e outros elementos específicos da marca. Isso garante que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

