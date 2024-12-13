Crie um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como um gerador de vídeo online com IA simplifica a criação de conteúdo para redes sociais. O estilo visual deve ser moderno e energético, complementado por música de fundo animada e uma narração clara e amigável, utilizando os modelos e cenas do HeyGen e o recurso de geração de narração para um visual profissional.

