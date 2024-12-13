O Gerador de Vídeo com IA Definitivo para Criação Sem Esforço

Produza vídeos profissionais sem esforço. Gere conteúdo atraente usando nossa avançada capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como um gerador de vídeo online com IA simplifica a criação de conteúdo para redes sociais. O estilo visual deve ser moderno e energético, complementado por música de fundo animada e uma narração clara e amigável, utilizando os modelos e cenas do HeyGen e o recurso de geração de narração para um visual profissional.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo elegante de 45 segundos direcionado a entusiastas de tecnologia e criadores de conteúdo, detalhando o processo inovador de criação de vídeo com IA e o poder do Texto para Vídeo com IA. A estética visual deve ser futurista com gráficos em movimento limpos, acompanhada por uma voz calma e autoritária de IA, aproveitando a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen e um avatar de IA envolvente para transmitir informações chave.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial profissional de 60 segundos voltado para educadores e treinadores, demonstrando como a tecnologia de Gerador de Avatar com IA pode aprimorar aulas online com cabeças falantes dinâmicas. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, apresentando uma narração amigável e envolvente e legendas claras na tela, geradas usando os recursos de geração de narração e legendas/captions do HeyGen, garantindo acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma apresentação de produto dinâmica de 30 segundos para potenciais clientes e revisores de tecnologia, destacando um novo gadget com foco na criação de vídeos incríveis que alcançam alta qualidade de saída. A apresentação visual deve ser em alta definição e acelerada, com música de fundo moderna e empolgante, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais atraentes e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para entrega em múltiplas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeo com IA

Transforme suas ideias em vídeos impressionantes usando IA avançada, entregando conteúdo visual de alta qualidade para qualquer propósito com facilidade incomparável.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece digitando ou colando seu texto, e nosso poderoso gerador de vídeo com IA converterá instantaneamente seu roteiro em uma produção de Texto para Vídeo com IA atraente, pronta para desenvolvimento visual.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com o tom e estilo da sua marca, alimentado pelo nosso Gerador de Avatar com IA.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com mídia de estoque, uploads personalizados e aplique seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores. Ajuste cada cena para uma saída de vídeo verdadeiramente profissional e de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize sua criação exportando-a em várias proporções de aspecto, otimizadas para diferentes plataformas. Compartilhe seus vídeos incríveis de forma contínua nas redes sociais e outros canais para engajar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve o Treinamento e a Educação

.

Melhore os resultados de aprendizagem criando vídeos de treinamento envolventes com IA que aumentam a retenção de funcionários ou estudantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA?

O HeyGen é um gerador de vídeo online com IA líder, projetado para tornar a criação de vídeos com IA simples, transformando seu texto e ideias em vídeos de alta qualidade com uma interface amigável para criar vídeos incríveis.

Posso gerar vídeos com avatares de IA e prompts de texto usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen permite que você gere vídeos impressionantes simplesmente fornecendo prompts de texto, que são então trazidos à vida por avatares de IA realistas e roteiros alimentados por IA. Isso o torna uma poderosa solução de Texto para Vídeo com IA.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização, incluindo uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo, um gerador de voz com IA integrado para áudio dinâmico e controles de marca robustos para logotipos e cores, garantindo uma saída de vídeo personalizada e de alta qualidade.

O HeyGen é um gerador de vídeo online com IA adequado para conteúdo de redes sociais?

Absolutamente. Como um gerador de vídeo online com IA de primeira linha, o HeyGen é especificamente projetado para ajudá-lo a criar conteúdo envolvente de forma eficiente para várias plataformas de redes sociais, completo com recursos como redimensionamento fácil de proporção de aspecto e geração automática de legendas.

