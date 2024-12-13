Criador de anúncios em vídeo AI: Faça anúncios impressionantes rapidamente
Gere facilmente anúncios em vídeo de alta conversão para plataformas sociais com avatares AI realistas e clones de voz.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo emocionante de 45 segundos voltado para marcas D2C e Criadores de Conteúdo, ilustrando o impacto de transformar depoimentos autênticos em poderosos vídeos UGC AI. O estilo visual deve ser acolhedor e pessoal, usando imagens reais de produtos combinadas com Atores AI entregando avaliações genuínas, apoiados por uma narração amigável e clara. Enfatize como a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro torna a criação dessas histórias autênticas simples.
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos para empresas de e-commerce globais e agências de marketing, demonstrando como localizar vídeos de produtos para mercados internacionais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando produtos diversos com legendas localizadas e B-Rolls culturalmente relevantes, narrados por uma voz internacionalizada e clara. Mostre a capacidade da plataforma para geração avançada de narrações e legendas para alcançar um público global.
Desenvolva um vídeo acelerado de 30 segundos para novos profissionais de marketing e empreendedores ocupados, destacando a rapidez e facilidade de personalizar seus anúncios em vídeo com a HeyGen. O estilo visual deve ser energético e visualmente rico, demonstrando ações rápidas de arrastar e soltar em um modelo de vídeo, acentuado por animações vibrantes e uma trilha sonora inspiradora. Foque em como os Modelos e cenas disponíveis e a biblioteca de mídia/estoque integrada simplificam o processo de criação de anúncios.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo AI de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo AI cativantes e orientados por dados que impulsionam o engajamento e as conversões para suas campanhas.
Impulsione Campanhas de Anúncios em Mídias Sociais.
Gere facilmente clipes de vídeo envolventes com tecnologia AI adaptados para várias plataformas sociais para capturar a atenção do público.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar a criação de anúncios em vídeo AI?
A HeyGen capacita os usuários a serem um "criador de anúncios em vídeo AI" transformando prompts de texto em "anúncios em vídeo" envolventes com "Atores AI" realistas e ricos "B-Rolls". Este processo simplificado permite que marcas e "Criadores de Conteúdo" "Criem anúncios vencedores com AI" de forma eficiente para várias "plataformas sociais".
A HeyGen pode criar Atores AI envolventes para meus anúncios em vídeo?
Sim, a HeyGen permite que você gere "Avatares AI" "Atores AI" que entregam seu roteiro com uma gama de "controle de emoção" e narrações realistas. Esses "Atores AI" personalizáveis são perfeitos para "vídeos de produtos" impactantes e "vídeos publicitários" envolventes.
Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para vídeos publicitários?
A HeyGen oferece ampla personalização criativa, permitindo que você personalize seu "modelo de vídeo" com os elementos específicos da sua marca. Você pode "personalizar seus anúncios em vídeo" com um "editor de arrastar e soltar", integrar "B-Rolls" únicos e criar sequências de "storyboard" dinâmicas para corresponder à sua visão.
A HeyGen suporta a produção de Vídeo UGC AI para marketing?
Absolutamente, a HeyGen facilita a produção de "Vídeo UGC AI" com aparência autêntica para campanhas de marketing eficazes. Este recurso permite que as empresas gerem "depoimentos" relacionáveis e conteúdo gerado por usuários, aumentando a credibilidade e o engajamento em "plataformas sociais".