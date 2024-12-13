Criador de anúncios em vídeo AI: Faça anúncios impressionantes rapidamente

Gere facilmente anúncios em vídeo de alta conversão para plataformas sociais com avatares AI realistas e clones de voz.

Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como o criador de anúncios em vídeo AI da HeyGen transforma ideias em anúncios envolventes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando avatares AI diversos integrados em cenários profissionais, acompanhado por uma trilha sonora animada e motivacional. Destaque o poder dos avatares AI em transmitir mensagens impactantes sem esforço.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo emocionante de 45 segundos voltado para marcas D2C e Criadores de Conteúdo, ilustrando o impacto de transformar depoimentos autênticos em poderosos vídeos UGC AI. O estilo visual deve ser acolhedor e pessoal, usando imagens reais de produtos combinadas com Atores AI entregando avaliações genuínas, apoiados por uma narração amigável e clara. Enfatize como a conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro torna a criação dessas histórias autênticas simples.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo informativo de 60 segundos para empresas de e-commerce globais e agências de marketing, demonstrando como localizar vídeos de produtos para mercados internacionais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando produtos diversos com legendas localizadas e B-Rolls culturalmente relevantes, narrados por uma voz internacionalizada e clara. Mostre a capacidade da plataforma para geração avançada de narrações e legendas para alcançar um público global.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo acelerado de 30 segundos para novos profissionais de marketing e empreendedores ocupados, destacando a rapidez e facilidade de personalizar seus anúncios em vídeo com a HeyGen. O estilo visual deve ser energético e visualmente rico, demonstrando ações rápidas de arrastar e soltar em um modelo de vídeo, acentuado por animações vibrantes e uma trilha sonora inspiradora. Foque em como os Modelos e cenas disponíveis e a biblioteca de mídia/estoque integrada simplificam o processo de criação de anúncios.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um Criador de Anúncios em Vídeo AI

Transforme sua estratégia de marketing criando facilmente anúncios em vídeo envolventes com AI, projetados para capturar a atenção e gerar resultados em todas as plataformas sociais.

1
Step 1
Crie Seu Conceito
Comece inserindo seu roteiro de anúncio por meio de prompts de texto ou um link de produto, ou selecione entre uma ampla variedade de modelos de vídeo para iniciar seu processo criativo.
2
Step 2
Escolha Seu Talento AI
Selecione um Avatar AI ou Ator AI para apresentar sua mensagem, ou utilize Clones de Voz para um toque personalizado e autêntico.
3
Step 3
Adicione Visuais e Finalize
Enriqueça seu anúncio com B-Rolls relevantes, vídeos de produtos e Edição AI dinâmica usando um editor de arrastar e soltar fácil de usar para ajustes sem esforço.
4
Step 4
Exporte e Localize
Finalize seu anúncio em vídeo gerado por AI, depois exporte no formato desejado, pronto para localizar em todos os idiomas para alcance global em plataformas sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios em Vídeo de Depoimentos Envolventes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes e depoimentos em vídeos AI envolventes para construir confiança e incentivar compras.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de anúncios em vídeo AI?

A HeyGen capacita os usuários a serem um "criador de anúncios em vídeo AI" transformando prompts de texto em "anúncios em vídeo" envolventes com "Atores AI" realistas e ricos "B-Rolls". Este processo simplificado permite que marcas e "Criadores de Conteúdo" "Criem anúncios vencedores com AI" de forma eficiente para várias "plataformas sociais".

A HeyGen pode criar Atores AI envolventes para meus anúncios em vídeo?

Sim, a HeyGen permite que você gere "Avatares AI" "Atores AI" que entregam seu roteiro com uma gama de "controle de emoção" e narrações realistas. Esses "Atores AI" personalizáveis são perfeitos para "vídeos de produtos" impactantes e "vídeos publicitários" envolventes.

Quais opções de personalização criativa a HeyGen oferece para vídeos publicitários?

A HeyGen oferece ampla personalização criativa, permitindo que você personalize seu "modelo de vídeo" com os elementos específicos da sua marca. Você pode "personalizar seus anúncios em vídeo" com um "editor de arrastar e soltar", integrar "B-Rolls" únicos e criar sequências de "storyboard" dinâmicas para corresponder à sua visão.

A HeyGen suporta a produção de Vídeo UGC AI para marketing?

Absolutamente, a HeyGen facilita a produção de "Vídeo UGC AI" com aparência autêntica para campanhas de marketing eficazes. Este recurso permite que as empresas gerem "depoimentos" relacionáveis e conteúdo gerado por usuários, aumentando a credibilidade e o engajamento em "plataformas sociais".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo