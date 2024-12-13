Criador de Vídeos Explicativos Universal AI: Crie Vídeos Impressionantes Rápido

Transforme seus roteiros em vídeos explicativos cativantes com nosso avançado recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.

585/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de estudo de caso de 90 segundos para departamentos de treinamento corporativo, ilustrando como a HeyGen transforma roteiros brutos em módulos de aprendizado envolventes com seu recurso de texto para vídeo a partir de roteiro. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, incorporando exemplos na tela de importação e conversão de roteiros, garantindo clareza com legendas automáticas. Este vídeo visa mostrar como as equipes de treinamento podem criar recursos internos abrangentes de forma fácil, melhorando a compreensão e retenção dos funcionários por meio de visuais dinâmicos e texto sincronizado.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe uma vitrine de produto de 2 minutos para gerentes de produto e equipes de marketing em tecnologia, destacando como lançar novos recursos usando vídeos explicativos de produto dinâmicos criados com a HeyGen. O vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e nítido, empregando vários avatares de AI para apresentar diferentes aspectos do novo recurso. Foque na capacidade de aproveitar diversos apresentadores digitais, demonstrando como esses personagens movidos por AI podem adicionar um toque personalizado às demonstrações de produto e engajar efetivamente o público-alvo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de dica rápida de 45 segundos para criadores de conteúdo digital, demonstrando a agilidade de reaproveitar conteúdo em várias plataformas usando os modelos de vídeo explicativo da HeyGen. O estilo visual deve ser rápido e visualmente rico, mostrando rapidamente como o redimensionamento de proporção e exportações permitem a adaptação contínua de um único vídeo para Instagram Stories, YouTube e LinkedIn. Este vídeo destacará a eficiência de aproveitar layouts pré-desenhados e opções de exportação flexíveis para maximizar o alcance do conteúdo com mínimo esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos Universal AI

Crie vídeos explicativos atraentes sem esforço com AI. Transforme seus roteiros em visuais envolventes, completos com avatares AI e narrações profissionais, em minutos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de vídeo explicativo. Nosso recurso de texto para vídeo movido por AI converte instantaneamente seu conteúdo em cenas editáveis, formando o núcleo do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Avatares AI e Cenas
Dê vida à sua mensagem selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares AI. Integre-os em suas cenas para criar demonstrações de produto visualmente envolventes e personalizadas.
3
Step 3
Crie Narrações e Adicione Música
Gere narrações AI profissionais em vários idiomas com facilidade. Melhore ainda mais seu vídeo explicativo adicionando música de fundo apropriada para complementar sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Baixe seu vídeo explicativo de alta qualidade em formato MP4. Seu conteúdo agora está pronto para compartilhamento contínuo em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda a Criação de Conteúdo Educacional

.

Desenvolva conteúdo de curso envolvente e alcance um público global com vídeos explicativos movidos por AI que simplificam tópicos complexos para uma compreensão mais ampla.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos a partir de roteiros de texto?

A HeyGen permite que os usuários transformem roteiros de texto diretamente em vídeos explicativos envolventes com facilidade. Nossas ferramentas de criação de vídeo AI geram avatares AI realistas e narrações de alta qualidade, simplificando todo o processo de texto para vídeo a partir de roteiro para uma produção eficiente.

Quais opções a HeyGen oferece para tornar os vídeos explicativos acessíveis e compartilháveis globalmente?

A HeyGen melhora a acessibilidade gerando automaticamente legendas para seus vídeos explicativos. Você pode facilmente exportar como MP4 para ampla compatibilidade, e com suporte para múltiplos idiomas, seus vídeos explicativos de produto podem alcançar efetivamente um público global e diversificado.

A HeyGen pode facilitar a colaboração em equipe e manter a consistência da marca em projetos de vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen é projetada para colaboração contínua, capacitando equipes a trabalharem juntas de forma eficiente na criação de vídeos explicativos. Ela também oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre elementos únicos da sua marca, como logotipos e cores, para garantir consistência em todo o seu conteúdo.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos explicativos universal AI eficaz para gerar conteúdo animado dinâmico?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos explicativos universal AI eficaz ao aproveitar avatares AI de ponta e ferramentas avançadas de criação de vídeo AI. Isso permite a geração rápida de vídeos explicativos animados profissionais, transformando ideias complexas em narrativas visuais claras de forma eficiente e em escala.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo