Crie um vídeo envolvente de 30 segundos demonstrando como proprietários de pequenas empresas podem produzir "vídeos no estilo de criadores" para suas redes sociais, mesmo sem experiência prévia, aproveitando o poder de um "gerador de vídeo UGC por IA". Direcione-se a empreendedores aspirantes, destacando como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen transforma texto simples em conteúdo polido e profissional com uma estética visual e auditiva moderna e animada.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "Vídeo de Produto" profissional de 45 segundos para uma marca de e-commerce, utilizando os "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar uma análise imparcial e articulada de um novo gadget tecnológico. Este vídeo deve atrair marcas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos que buscam soluções eficientes de conteúdo, mantendo um estilo visual elegante, confiável e informativo, complementado por uma narração clara e confiante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio energético de 15 segundos para "Reels do Instagram por IA" mostrando a velocidade e criatividade da "criação de vídeo por IA" para conteúdos em alta. Esta peça rápida e visualmente dinâmica, direcionada a gerentes de redes sociais e criadores de conteúdo, deve usar transições vibrantes e um som popular dos "Templates & cenas" do HeyGen para inspirar a geração rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma campanha de "Anúncios em Vídeo" autoritativa de 60 segundos explicando a utilidade multifacetada de um "gerador de vídeo UGC por IA" para diversos objetivos de marketing. Este vídeo persuasivo e orientado para soluções, direcionado a agências de marketing e anunciantes digitais, deve apresentar uma qualidade visual de alta produção e utilizar a "Geração de Narração" do HeyGen para entregar uma mensagem clara e impactante com áudio envolvente.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo UGC por IA

Produza vídeos UGC autênticos e de alta qualidade sem esforço com ferramentas potentes de IA, aprimorando suas campanhas de marketing e conectando-se com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva conteúdo envolvente para seu vídeo no estilo UGC usando nosso Roteirista por IA. Crie narrativas cativantes que ressoem com seu público.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para incorporar sua mensagem. Cada avatar pode ser ajustado para entregar seu roteiro com expressões naturais.
3
Step 3
Gere Narração e Refine
Utilize a geração avançada de narração para dar vida ao seu roteiro com vozes realistas. Ajuste o ritmo e o tom para garantir que sua mensagem seja entregue de forma autêntica.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Produza vídeos UGC de alta qualidade em vários formatos otimizados para diferentes plataformas. Exporte facilmente suas criações para suas campanhas de marketing ou postagens em redes sociais.

Desenvolva Depoimentos Autênticos de Clientes

Crie vídeos de IA envolventes para mostrar efetivamente histórias de sucesso de clientes autênticos e avaliações de produtos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen melhora a criação de vídeos criativos com Avatares de IA?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes no estilo de criadores, aproveitando avatares de IA avançados que podem ser personalizados para combinar com a estética da sua marca. Nossa plataforma permite aparências e expressões personalizadas, tornando seu conteúdo de vídeo criativo verdadeiramente único.

Quais capacidades criativas o HeyGen oferece para gerar vídeo a partir de texto?

O HeyGen transforma seus roteiros escritos em conteúdo de vídeo dinâmico usando sofisticados recursos de Texto para Fala por IA e Avatares de IA. A plataforma inclui um Roteirista por IA para ajudar a refinar suas ideias, garantindo uma jornada tranquila do conceito à criação de vídeo por IA envolvente com animações e visuais ricos.

O HeyGen pode produzir vídeos de produtos de alta qualidade e anúncios em vídeo para campanhas de marketing?

Absolutamente, o HeyGen é projetado de forma especializada para gerar Vídeos de Produtos profissionais e anúncios em vídeo atraentes para diversas campanhas de marketing. Nossa plataforma permite que você incorpore B-rolls cativantes, animações e visuais para capturar a atenção do público de forma eficaz.

Como as empresas podem personalizar a aparência e a sensação de seus vídeos usando o HeyGen?

O HeyGen oferece extensos controles de Branding, permitindo que as empresas personalizem a aparência e a sensação de seus vídeos com logotipos, cores e elementos visuais específicos. Você pode selecionar entre uma variedade de Templates & cenas e integrar áudio de fundo da nossa Biblioteca de Música para um produto final polido.

