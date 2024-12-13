Gerador de UGC por IA para Vídeos Autênticos no Estilo de Criador

Gere anúncios UGC de alta qualidade sem esforço a partir de roteiros de texto-para-vídeo, dando a você controle criativo total e economizando tempo.

Imagine criar um vídeo autêntico de 30 segundos no estilo de criador para o seu pequeno negócio em minutos. Este vídeo curto e vibrante, voltado para proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, deve demonstrar como um gerador de UGC por IA pode rapidamente transformar um roteiro simples em conteúdo envolvente usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen, completo com uma narração amigável.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Mostre como um vídeo de produto cativante de 45 segundos pode elevar uma marca de e-commerce. Destinado a empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos, este vídeo deve apresentar avatares de IA do HeyGen apresentando um produto em um estilo visual polido, mas autêntico, complementado por um áudio caloroso e conversacional, integrando perfeitamente suporte de biblioteca de mídia/estoque para imagens de b-roll para destacar características principais.
Prompt de Exemplo 2
Crie um anúncio UGC de 60 segundos atraente que chame a atenção nas redes sociais. Projetado para anunciantes digitais e profissionais de marketing de redes sociais, este vídeo rápido e moderno deve utilizar atores de IA do HeyGen para transmitir uma mensagem entusiástica, aproveitando diversos modelos e cenas para mostrar um produto ou serviço com chamadas para ação claras, tudo aprimorado por legendas fáceis de ler para alcance máximo.
Prompt de Exemplo 3
Destaque a liberdade criativa oferecida por um gerador de UGC por IA em um spot dinâmico de 30 segundos. Este vídeo inspirador, adaptado para criadores de conteúdo e agências de marketing, deve adotar uma estética moderna e um tom de áudio confiante, demonstrando como os usuários podem alcançar controle criativo total ajustando facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, tudo começando de uma base de Texto-para-vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de UGC por IA

Crie vídeos autênticos no estilo de criador com IA de forma fácil. Gere conteúdo gerado por usuários envolvente para sua marca de forma rápida e eficiente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou escrevendo seu roteiro desejado. Aproveite nosso escritor de roteiros por IA para gerar conteúdo atraente, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas que melhor representam sua marca ou mensagem, trazendo sua visão criativa à vida com facilidade.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com mídia envolvente de nossa biblioteca de estoque, garantindo que seus vídeos orgânicos no estilo de criador sejam visualmente atraentes e alinhados com sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo de alta qualidade para várias plataformas. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para ajustar perfeitamente seu conteúdo para anúncios UGC ou vídeos de produtos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Transforme depoimentos de clientes em vídeos gerados por IA envolventes, construindo confiança e demonstrando o valor do produto com vozes autênticas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minhas campanhas de anúncios UGC?

O HeyGen capacita você a criar anúncios UGC atraentes e com aparência orgânica gerando diversos Avatares de IA. Você pode transformar seus roteiros em vídeos cativantes no estilo de criador, garantindo que seu conteúdo se destaque e ressoe com seu público.

O HeyGen oferece controle criativo extenso para vídeos de produtos?

Sim, o HeyGen oferece controle criativo total para criar vídeos de produtos excepcionais. Seu editor integrado permite personalizar modelos, integrar seu próprio B-roll e aplicar controles de marca para um resultado polido e profissional que destaca seu produto de forma eficaz.

Qual é o processo do HeyGen para transformar texto em conteúdo de vídeo?

O HeyGen transforma seus roteiros de texto em conteúdo de vídeo dinâmico usando IA avançada. Você pode gerar narrações realistas, adicionar legendas automáticas para acessibilidade e aproveitar o suporte multilíngue para expandir seu alcance globalmente com facilidade.

Posso personalizar o estilo visual e a marca dos vídeos criados com o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite que você mantenha uma identidade de marca consistente através de controles abrangentes de marca, incluindo integração de logotipo e esquemas de cores personalizados. Você pode utilizar vários modelos e opções de proporção de aspecto para garantir que cada vídeo se alinhe perfeitamente com a estética da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo