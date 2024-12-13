Gere um vídeo de 45 segundos direcionado a pequenas agências de viagem e operadores turísticos independentes, mostrando como eles podem criar facilmente anúncios de viagem envolventes. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, apresentando destinos globais diversos, com música animada e aventureira e uma narração energética. A narrativa deve destacar a simplicidade de usar o recurso de texto para vídeo do HeyGen para produzir rapidamente conteúdo promocional atraente. Este vídeo visa posicionar o HeyGen como o gerador de promoções de viagem com IA definitivo para suas necessidades.

