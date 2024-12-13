Criador de Vídeos de Treinamento com IA: Crie Vídeos de Treinamento Envolventes

Transforme seus roteiros em vídeos de treinamento profissionais sem esforço com poderosas capacidades de texto-para-vídeo, ideal para equipes de L&D.

Crie um vídeo de treinamento envolvente de 60 segundos para novos funcionários sobre os valores da empresa, direcionado para equipes de L&D. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável para guiar os espectadores, complementado por um tom de áudio caloroso e autoritário.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo educacional de 45 segundos demonstrando um novo recurso de software, voltado para clientes ou usuários que buscam guias de instrução. A apresentação visual deve ser clara e concisa, com sobreposições de texto na tela, enquanto o áudio é amigável e instrutivo. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar a narração de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo técnico de 90 segundos para usuários de produtos, detalhando configurações avançadas do sistema. O estilo visual e de áudio deve ser altamente informativo e preciso, tornando conceitos complexos fáceis de entender. Aproveite os diversos Modelos e cenas do HeyGen para estruturar o conteúdo de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo educacional de 30 segundos com marca para redes sociais sobre uma tendência do setor, direcionado a profissionais e equipes de marketing. A abordagem visual deve ser dinâmica e moderna, acompanhada de uma narração profissional e clara. Implemente a geração de Narração do HeyGen para criar um áudio envolvente sem gravação externa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento com IA

Transforme sem esforço seus materiais de treinamento em vídeos envolventes e profissionais com IA, projetados para melhorar o aprendizado e economizar tempo de produção.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando o roteiro do seu conteúdo de treinamento na plataforma. Nossa poderosa tecnologia de texto-para-vídeo preparará instantaneamente seu texto para a geração de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela, adicionando um toque humano ao seu conteúdo educacional.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional em vários idiomas, garantindo que sua mensagem seja clara e impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de treinamento e use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportação para gerar seu conteúdo em vários formatos adequados para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Maximize o Impacto do Aprendizado

Utilize vídeos impulsionados por IA para aumentar significativamente o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento em todos os tipos de treinamento, desde integração até habilidades técnicas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com IA?

O HeyGen capacita qualquer pessoa a se tornar um criador de vídeos de treinamento com IA, transformando texto em vídeos envolventes com facilidade. Ele elimina a necessidade de habilidades complexas de criação de vídeos, tornando vídeos educacionais profissionais acessíveis a todos.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para conteúdo educacional?

O HeyGen oferece recursos avançados como Avatares de IA realistas e Narrações de IA naturais, aumentando o engajamento para vídeos educacionais e integração de funcionários. Os usuários também podem aproveitar a localização de vídeos para alcançar de forma eficaz diversos públicos globais.

O HeyGen pode ajudar a criar vários tipos de documentação em vídeo?

Com certeza, o HeyGen é um gerador de vídeos com IA versátil que simplifica a criação de texto-para-vídeo para uma ampla gama de conteúdos. Você pode rapidamente produzir vídeos explicativos, guias de instrução e documentação em vídeo abrangente usando modelos pré-construídos.

O HeyGen suporta saída de alta qualidade e recursos de acessibilidade?

Sim, o HeyGen é um gerador de vídeos com IA avançado que garante vídeos de alta qualidade, incluindo opções de resolução 4K impressionantes. Ele também gera automaticamente legendas e subtítulos, melhorando a acessibilidade e o alcance de todos os seus vídeos de treinamento.

