Crie vídeos profissionais de treinamento corporativo e explicativos sem esforço. Aproveite os Avatares de IA da HeyGen para conteúdos dinâmicos e envolventes.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um cenário onde uma grande corporação precisa disseminar rapidamente um módulo de treinamento de conformidade atualizado de 60 segundos para todos os funcionários. Para isso, crie um vídeo direcionado aos departamentos de RH e gerentes de treinamento que adote uma estética corporativa séria e profissional com uma voz de IA autoritária, destacando a eficiência do Texto-para-vídeo a partir de roteiro e legendas integradas.
Prompt de Exemplo 2
Aumente o engajamento com um vídeo de marketing de 30 segundos para profissionais de marketing digital, apresentando o lançamento de um novo produto. Empregue um estilo visual dinâmico e acelerado com música animada e uma voz de IA confiante, utilizando os extensos Modelos & cenas e suporte de Biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para montar rapidamente conteúdo atraente.
Prompt de Exemplo 3
Desafie-se a produzir um vídeo conceitual de 50 segundos que ultrapasse os limites dos vídeos gerados por IA para profissionais criativos e criadores de conteúdo. Esta peça deve ostentar um estilo visual artístico e envolvente com uma voz de IA expressiva, demonstrando como o redimensionamento de proporção e exportações podem adaptar narrativas únicas em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Treinamento por IA para Negócios

Transforme seu treinamento corporativo com IA. Crie facilmente vídeos profissionais e envolventes que economizam tempo e recursos, tornando o aprendizado mais eficaz e acessível.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. A plataforma usa seus prompts de texto para gerar o conteúdo de vídeo básico de forma eficiente.
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma variedade de Avatares de IA para apresentar seu material e gerar narrações profissionais de IA em vários idiomas, aumentando o engajamento dos alunos.
Step 3
Personalize com Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo usando modelos pré-fabricados, adicionando seus controles de marca como logotipos e cores. Incorpore mídia relevante da biblioteca integrada para um visual polido.
Step 4
Gere e Implante Seu Conteúdo
Com um clique, a plataforma compila seus vídeos gerados por IA. Exporte facilmente seus módulos de treinamento concluídos ou integre-os ao seu Sistema de Gestão de Aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação Especializada

Simplifique tópicos médicos complexos em vídeos gerados por IA claros e envolventes, aprimorando a educação e compreensão na área da saúde.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar a produção criativa de vídeos gerados por IA?

A HeyGen potencializa a produção criativa oferecendo uma ampla seleção de Avatares de IA e modelos pré-fabricados, permitindo que os usuários transformem prompts de texto em vídeos gerados por IA envolventes com facilidade. Isso simplifica significativamente o processo para diversas necessidades de conteúdo.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para meu conteúdo de vídeo com a HeyGen?

A HeyGen oferece robustas opções de personalização criativa através de suas capacidades de Texto-para-Vídeo, permitindo que você gere conteúdos diversos. Você pode criar narrativas envolventes com narrações de IA e aplicar controles de marca para garantir que seus vídeos de marketing ou explicativos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

A HeyGen suporta a criação de conteúdo multilíngue para um público global?

Sim, a HeyGen é projetada para facilitar a criação de conteúdo multilíngue, ajudando empresas a alcançar um público global mais amplo de forma eficaz. Essa capacidade está integrada na plataforma, permitindo que você produza vídeos gerados por IA localizados com narrações profissionais de IA.

Como a HeyGen facilita o processo de criação de vídeos de marketing e conteúdo de treinamento corporativo?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing e materiais de treinamento corporativo ao fornecer uma plataforma de vídeo de IA fácil de usar para negócios. Ao aproveitar os Avatares de IA e transformar prompts de texto em vídeos dinâmicos, a HeyGen ajuda você a economizar tempo e custos na produção de conteúdo, tornando o vídeo profissional acessível a todos.

